Психолог рассказала, как просить о помощи, чтобы получить поддержку, а не конфликты
Психолог Lifehacker рассказала, как просить о поддержке, чтобы получить желаемое, а не разочароваться и погружаться в стресс.
В нашей культуре просьба о помощи порой ассоциируется с попрошайничеством и воспринимается как нечто унизительное. Поэтому люди так упорно избегают этого момента.
Если вам очень не хочется обращаться к другим людям, задайте себе вопрос, почему вы не сможете обойтись без посторонней помощи. И постарайтесь ответить на него, используя только факты и не включая эмоции.
Не стоит вспоминать упреки, которые вы могли слышать в детстве: "В твоем возрасте стыдно не уметь делать такие простые вещи! Пора наконец научиться самостоятельности!". Не ругайте себя за отсутствие нужных навыков, сил, времени или других ресурсов.
Сейчас ваша задача – обозначить проблему. И если вы поймете, что сами справиться с ней не в состоянии, признать это.
Итак, стоит запомнить: просить других о помощи в сложной ситуации – это нормально. Подумайте, к кому вы можете обратиться.
Оптимальный вариант – человек, которого вы тоже сможете поддержать, когда ему это будет необходимо. И не бойтесь выглядеть навязчивым и беспомощным. Исследования показали, что люди обычно недооценивают готовность других помочь им.
Психолог Дарья Кузина говорит, что, обращаясь за поддержкой, постарайтесь говорить предельно точно и конкретно. Ваш собеседник должен понять, что именно ему предстоит сделать, когда нужно начать, сколько времени займет весь процесс.
Будьте готовы ответить на любые вопросы. В том числе – пояснить, почему вы не можете справиться самостоятельно или отложить дело на более позднее время.
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