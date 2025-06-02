Психолог рассказала, как просить о помощи, чтобы получить поддержку, а не конфликты

Многим сложно обращаться за поддержкой даже к близким людям. Одни боятся показаться навязчивыми, другие – слишком слабыми и уязвимыми. Третьи не хотят зависеть от посторонних. Страх обратиться за помощью знаком и детям, и взрослым, сообщает Zakon.kz.

Психолог Lifehacker рассказала, как просить о поддержке, чтобы получить желаемое, а не разочароваться и погружаться в стресс.

В нашей культуре просьба о помощи порой ассоциируется с попрошайничеством и воспринимается как нечто унизительное. Поэтому люди так упорно избегают этого момента.

Если вам очень не хочется обращаться к другим людям, задайте себе вопрос, почему вы не сможете обойтись без посторонней помощи. И постарайтесь ответить на него, используя только факты и не включая эмоции.

Не стоит вспоминать упреки, которые вы могли слышать в детстве: "В твоем возрасте стыдно не уметь делать такие простые вещи! Пора наконец научиться самостоятельности!". Не ругайте себя за отсутствие нужных навыков, сил, времени или других ресурсов.

Сейчас ваша задача – обозначить проблему. И если вы поймете, что сами справиться с ней не в состоянии, признать это.

Итак, стоит запомнить: просить других о помощи в сложной ситуации – это нормально. Подумайте, к кому вы можете обратиться.

Оптимальный вариант – человек, которого вы тоже сможете поддержать, когда ему это будет необходимо. И не бойтесь выглядеть навязчивым и беспомощным. Исследования показали, что люди обычно недооценивают готовность других помочь им.

Психолог Дарья Кузина говорит, что, обращаясь за поддержкой, постарайтесь говорить предельно точно и конкретно. Ваш собеседник должен понять, что именно ему предстоит сделать, когда нужно начать, сколько времени займет весь процесс.

Будьте готовы ответить на любые вопросы. В том числе – пояснить, почему вы не можете справиться самостоятельно или отложить дело на более позднее время.

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