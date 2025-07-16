#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
525.87
614.37
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
525.87
614.37
6.72
Советы

Тамара Глоба предрекла Львам трудности на работе в июле

астрология, проблемы на работе, Лев, Глоба, июль, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 16:02 Фото: pexels
Согласно прогнозу известного астролога Тамары Глобы на июль для представителей зодиакального круга, Львов ждет черная полоса на работе, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, в середине лета может смениться руководство.

Глоба уверенно заявляет изданию Клопс.ru, что придется усердно постараться, чтобы заработать необходимые вам деньги.

Не залезайте в долги, особенно в начале и в конце месяца.

"Будьте внимательным с начальницами. От вас потребуют исполнения той деятельности, которая, вполне возможно, вас не устраивает".Тамара Глоба

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 16:02
Пять знаков зодиака уже этим летом окажутся на грани нищеты

Астрологи уверены, что июль – месяц перемен и неожиданных поворотов судьбы. Именно Овны, Весы и Козероги могут столкнуться с испытаниями, которые поставят их на колени и заставят переосмыслить многое.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Голова болит из-за асфальта: врач предупредила об угрозе жары в городе
Советы
15:52, Сегодня
Голова болит из-за асфальта: врач предупредила об угрозе жары в городе
Главная сваха Роза Сябитова сравнила мужчин с сомнительными банками
Советы
13:27, Сегодня
Главная сваха Роза Сябитова сравнила мужчин с сомнительными банками
"Нет": как защищать себя от назойливых родственников
Советы
10:47, Сегодня
"Нет": как защищать себя от назойливых родственников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: