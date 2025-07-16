Тамара Глоба предрекла Львам трудности на работе в июле

Согласно прогнозу известного астролога Тамары Глобы на июль для представителей зодиакального круга, Львов ждет черная полоса на работе, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, в середине лета может смениться руководство.

Глоба уверенно заявляет изданию Клопс.ru, что придется усердно постараться, чтобы заработать необходимые вам деньги.

Не залезайте в долги, особенно в начале и в конце месяца.

"Будьте внимательным с начальницами. От вас потребуют исполнения той деятельности, которая, вполне возможно, вас не устраивает". Тамара Глоба

Материал по теме Пять знаков зодиака уже этим летом окажутся на грани нищеты

Астрологи уверены, что июль – месяц перемен и неожиданных поворотов судьбы. Именно Овны, Весы и Козероги могут столкнуться с испытаниями, которые поставят их на колени и заставят переосмыслить многое.