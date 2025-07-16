Тамара Глоба предрекла Львам трудности на работе в июле
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Согласно прогнозу известного астролога Тамары Глобы на июль для представителей зодиакального круга, Львов ждет черная полоса на работе, сообщает Zakon.kz.
По словам специалиста, в середине лета может смениться руководство.
Глоба уверенно заявляет изданию Клопс.ru, что придется усердно постараться, чтобы заработать необходимые вам деньги.
Не залезайте в долги, особенно в начале и в конце месяца.
"Будьте внимательным с начальницами. От вас потребуют исполнения той деятельности, которая, вполне возможно, вас не устраивает".Тамара Глоба
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Астрологи уверены, что июль – месяц перемен и неожиданных поворотов судьбы. Именно Овны, Весы и Козероги могут столкнуться с испытаниями, которые поставят их на колени и заставят переосмыслить многое.
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