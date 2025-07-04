Овны, Весы и Козероги – готовьтесь к испытаниям

Астрологи уверены, что июль – месяц перемен и неожиданных поворотов судьбы. Именно Овны, Весы и Козероги могут столкнуться с испытаниями, которые поставят их на колени и заставят переосмыслить многое, сообщает Zakon.kz.

Овен

Этот месяц для Овнов – время внутренней борьбы. В июле Вселенная проверит их на прочность, особенно в вопросах личных отношений и профессиональных амбиций. Возможны неожиданные конфликты или разочарования, которые заставят переоценить свои цели и приоритеты.

Весы

Весам же в июле придется столкнуться с выбором, от которого зависит их будущее. Внутренние сомнения и внешние обстоятельства могут вывести их из равновесия. Возможно, предстоит сделать трудный шаг или отказаться от чего-то важного ради большего блага.

Козерог

Для Козерогов июль – месяц испытаний терпения и стойкости. В этот период могут возникнуть финансовые трудности или профессиональные препятствия. Вселенная проверит их на способность держать удар и сохранять спокойствие в сложных ситуациях.

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