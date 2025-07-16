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Астрологи назвали представительниц знаков зодиака, которые не позволят себя контролировать

Женская сила, модели, фото, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 04:59 Фото: pexels
Сегодня многие женщины не ждут, пока за них примут решение, не сидят дома в ожидании финансовой поддержки от мужчин, а уверенно берут судьбу в свои руки, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Mixnews, многое здесь зависит от знака зодиака.

Овен

Женщина-Овен постоянно демонстрирует свою силу и лидерские качества. Она стремится быть первой во всем и не терпит, когда ей навязывают чужую волю. Овны горды, уверены в себе и не позволят никому заставить их сомневаться в своей ценности.

Телец

Телец только кажется послушной и уступчивой, но это лишь иллюзия. Женщины этого знака прекрасно знают цену материальным благам и могут добиться их самостоятельно. Телец не даст себя контролировать и не позволит манипулировать собой с помощью подарков и денег.

Близнецы

Женщина-Близнецы – истинная мастерица игры. Она легко создаст впечатление, что контроль в ваших руках, но это лишь часть ее стратегии. Близнецы настолько ловко управляют ситуацией, что вы даже не заметите, как инициативу снова перехватила она.

Стрелец

Женщина-Стрелец живет целями и свободой выбора. Она не допустит, чтобы кто-либо мешал ее планам и ограничивал ее решения. Независимость и возможность делать то, что хочется – важнейшие ценности Стрельца, которыми она никогда не поступится.

Козерог

Женщина-Козерог известна своей невероятной дисциплиной и самоконтролем. Она уверена в своих решениях и не нуждается во внешнем контроле. Попытки управлять ей бесполезны – ее упорство и сила характера непробиваемы.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, на которых опасно обижаться.

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Аксинья Титова
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