С 1 июля изменены адреса дежурных ЦОНов в шести городах Казахстана

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 30 июня 2025 года, предоставили обновленную информацию для услугополучателей. В ряде городов и области Улытау изменены адреса дежурных центров обслуживания населения (ЦОН), сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 июля изменяются адреса дежурных ЦОНов в следующих городах и регионах:

Шымкент, Усть-Каменогорск, Тараз, Уральск, Караганда, Туркестан;

а также в области Улытау.

Посмотреть актуальный список можно ниже.

Что касается графика работы, то дежурные центры обслуживания населения работают:

в будние дни с 09:00 до 20:00;

по субботам с 09:00 до 13:00.

При этом дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00.

По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00.

Также есть важное напоминание. Оно касается того, что рабочий день в центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области начинается и заканчивается на час раньше.

Ранее "Правительство для граждан" предоставило важную информацию для водителей, у кого ранее было установлено газобаллонное оборудование.