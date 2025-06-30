С 1 июля изменены адреса дежурных ЦОНов в шести городах Казахстана
Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 30 июня 2025 года, предоставили обновленную информацию для услугополучателей. В ряде городов и области Улытау изменены адреса дежурных центров обслуживания населения (ЦОН), сообщает Zakon.kz.
Так, с 1 июля изменяются адреса дежурных ЦОНов в следующих городах и регионах:
- Шымкент, Усть-Каменогорск, Тараз, Уральск, Караганда, Туркестан;
- а также в области Улытау.
Посмотреть актуальный список можно ниже.
Что касается графика работы, то дежурные центры обслуживания населения работают:
- в будние дни с 09:00 до 20:00;
- по субботам с 09:00 до 13:00.
При этом дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00.
По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00.
Также есть важное напоминание. Оно касается того, что рабочий день в центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области начинается и заканчивается на час раньше.
Ранее "Правительство для граждан" предоставило важную информацию для водителей, у кого ранее было установлено газобаллонное оборудование.
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