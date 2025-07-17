Как забрать документы из ЦОНа через постомат: пошаговая инструкция
Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 17 июля 2025 года, предоставили важную информацию для тех, кто хочет забрать готовые документы из центра обслуживания населения (ЦОНа) через постомат, сообщает Zakon.kz.
C интересным вопросом к специалистам обратился один из жителей страны. Звучал он следующим образом:
"Я хочу забрать готовые документы из ЦОНа через постомат? Что мне для этого нужно?"
В "Правительстве для граждан" поспешили с ответом:
"При оформлении услуги в ЦОНе вам необходимо дать согласие на получение готового документа в постомате. После получения SMS о готовности документа, забрать его необходимо в течении трех дней".
Ранее казахстанцам напомнили о важности своевременного оформления всех необходимых документов для отпуска, включая заграничный паспорт для ребенка.
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