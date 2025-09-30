Казахстанцам больше не придется идти в ЦОН за готовыми документами, но есть исключения

НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" внедрило в работу центров обслуживания населения (ЦОНов) услугу доставки готовых документов на указанный адрес, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 сентября 2025 года, заявили в пресс-службе госкорпорации и поделились подробностями новой услуги:

"Сервис реализован в рамках пилотного проекта "Менеджер отдела обслуживания населения" и доступен во фронт-офисах госкорпорации. Теперь при подаче заявления на получение государственной услуги сотрудник ЦОНа предлагает заявителю оформить доставку готового документа по выбранному адресу. Для этого достаточно указать данные для доставки и оплатить услугу на месте через QR-код с помощью мобильного приложения банка второго уровня".

В "Правительстве для граждан" уточнили, что стоимость услуги составляет 1990 тенге в городах республиканского значения (Астане, Алматы и Шымкенте) и 1000 тенге – в региональных отделениях.

"Курьерская доставка предоставляется по 15 видам государственных услуг. К ним относятся: получение свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о расторжении брака, повторные свидетельства и архивные справки о рождении, заключении и расторжении брака, смерти, а также выдача дубликатов документов об образовании, восстановление записей актов гражданского состояния и апостилирование официальных документов", – перечислили в пресс-службе.

Как отметили в госкорпорации, заказать доставку можно исключительно при подаче заявления в ЦОНе.

"По готовности документов гражданину направляется SMS-уведомление от 1414 с уникальным кодом. Далее курьер связывается с услугополучателем для определения точного времени доставки. При доставке курьер проводит идентификацию по удостоверению личности и коду подтверждения", – проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, отслеживать статус доставки можно в мобильном приложении "ЦОН" (App Store/Google Play) во вкладке "Доставка документов". Авторизация в приложении осуществляется по ИИН и номеру телефона.

"Таким образом, внедрение нового сервиса повышает удобство и обеспечивает конфиденциальность, тем самым позволяя гражданам получать документы без повторного посещения отделов обслуживания населения", – заключили в пресс-службе.

Полный список документов, которые казахстанцам могут отправить курьерской доставкой:

Фото: Instagram/gov4c.kz

