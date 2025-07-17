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Кто будет особенно везучим после 17 июля

астрология, восточный гороскоп, удача и деньги, прогноз на июль, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 13:56 Фото: pixabay
Сразу три знака Восточного календаря могут рассчитывать на существенные изменения в финансовой и профессиональной сферах. Об этом заверяют астрологи, исходя из прогноза на вторую половину июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, наиболее ярко этот период проявится для тех, кто родился в год Петуха. Их организаторские способности и склонность к стратегическому мышлению могут привлечь предложения, ранее воспринимавшиеся как маловероятные. Ожидаются перспективы карьерного роста, заключение выгодных сделок и получение бонусов.

Положительную динамику ощутят также и Лошади. В центре внимания – проекты, которые ранее находились в стадии стагнации. Вторая половина месяца может принести не только улучшения в деловой сфере, но и положительные изменения в личной жизни. Также не исключены разовые денежные поступления.

Третьим знаком, которому прогнозируется успех, становится Обезьяна. С 17 июля, как отмечено в публикации издания "Говорит Уфа", вероятны выгодные деловые предложения, рост прибыли и успешное развитие контактов. Этот период благоприятен для масштабирования бизнеса, заключения крупных сделок, а также смены направления профессиональной деятельности.

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Тамара Глоба предрекла Львам трудности на работе в июле

Ранее астрологи назвали представителей зодиакального круга, которым лучше до конца лета не разбрасываться деньгами и немного поэкономить.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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