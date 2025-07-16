Гороскоп на 16 июля: никого не слушайте

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 16 июля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой. Можно не очень дикой. На худой конец, полюбуйтесь на кактус, который у вас на подоконнике живет.

Телец

Сегодняшний день может оказаться не слишком продуктивным. Но не стоит кусать локти – вы еще успеете отыграться за потерянное время.

Близнецы

Никого не слушайте нынче, все равно не услышите. Сегодня вы будете несколько эгоистичны, ну да это только к лучшему.

Рак

Сегодня вы будете находиться в весьма удачном с точки зрения перспектив на будущее положении. Постарайтесь приложить максимум усилий, чтобы не растерять, но умножить имеющееся.

Лев

Не дайте себе впасть в лихорадочную спешку, пытаясь успеть переделать все намеченное на сегодняшний день. Вы лишь усугубите ситуацию. Успокойтесь, и все начнет получаться само.

Дева

Меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации, пусть даже вас и обзовут циником.

Весы

Если вы будете не согласны с чем-то, что будет происходить сегодня, не молчите, скажите об этом вслух. Впоследствии это очень вам пригодится, даже если сегодня вас и не послушают.

Скорпион

Не стоит недооценивать инструкции, особенно если вы уже расписались, что с ними ознакомлены. И уж тем более не стоит их нарушать. Сегодня даже улицу лучше переходить только на зеленый свет.

Стрелец

Не пытайтесь уподобляться страусу, пряча голову в песок. Это не избавит вас от проблемы, а лишь усугубит ее.

Козерог

Сегодня вам лучше рискнуть и предпринять хоть какие-нибудь действия. Даже если потерпите неудачу, вы, по крайней мере, сможете найти себе оправдание – дескать, пытался. В противном случае кроме себя любимого винить будет некого.

Водолей

Сегодня от вас буквально будут сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, запастись резиновыми перчатками, пригодятся. Избегайте электроприборов, особенно уже включенных в сеть.

Рыбы

Сегодня вы будете вполне способны преспокойно выложить все свои секреты первому встречному и посмеяться над ними в его компании. Может, это и нелишне, однако, если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше не афишировать.

Чтобы отвлечься от суеты, попробуйте заняться настольными играми. На днях любительница пазлов из США стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса. В ее коллекцию входят 4060 наборов.