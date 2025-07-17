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Советы

Как восстановить силы после бессонной ночи

Сон, бессонница, советы, эксперты, врачи, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 19:25 Фото: pexels
Эксперты поделились рекомендациями о том, как вести себя, если вы не выспались, сообщает Zakon.kz.

Для начала – прекратите заливать в себя литры кофе, сколь бы ни был велик соблазн. Знайте меру. По крайней мере, такой рекомендацией поделилась с изданием The Guardian специалист по долголетию доктор Бриттани Буссе.

"Но пейте приличное количество воды, чтобы убедиться, что вы достаточно гидратированы", – добавила она и пояснила, что злоупотребление терпким напитком приведет разве что еще к одной бессонной ночи, а не к бодрому дню.

Что касается еды, налегайте на фрукты, листовую зелень, а также постные белки – к примеру, яйца, куриное мясо, нежирный и несладкий йогурт. Такой список продуктов привел журналистам доктор Ростислав Игнатов, главный врач детокс-центра The Haven в Массачусетсе, США.

Вместе с тем, пытаясь встряхнуться, старайтесь отдавать предпочтение более легким тренировкам. 20 приседаний или недолгая пешая прогулка сгодятся сегодня куда больше, нежели марафон по стадиону.

После рабочего дня вашей следующей задачей должно стать обеспечение спокойного вечера, хотя это не обязательно означает, что нужно ложиться спать слишком рано. По словам сомнолога Мариссы Алерт, дабы не сбить режим окончательно, лучше придерживаться своего обычного времени сна.

Ранее врач рассказала, сколько граммов шоколада можно съесть за день без вреда для здоровья.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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