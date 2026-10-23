"То, что кажется развлечением, для других – бессонная ночь": МВД обратилось к казахстанцам

Сегодня, 23 октября 2026 года, Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана опубликовало поучительный ролик и обратилось к гражданам с важным напоминанием, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, иногда, чтобы понять последствия своих поступков, достаточно однажды оказаться по другую сторону ситуации.

"В новом ролике МВД – простая жизненная история. Болеющая мама просит сына закрыть окно: с улицы доносятся громкая музыка, шум машин и визг шин. Ей нужен покой. И в этот момент парень вспоминает себя. Ночные поездки, громкую музыку, дрифт, шум во дворах… То, что казалось обычным развлечением, для кого-то в это же время могло быть бессонной ночью, стрессом и даже угрозой безопасности". Пресс-служба МВД РК

Казахстанцам пояснили, что мы не всегда видим тех, кому мешаем.

"За соседним окном может спать ребенок, отдыхать пожилой человек, восстанавливаться после болезни чья-то мама. А на дороге рядом с нами находятся люди, которые просто хотят безопасно добраться домой". Пресс-служба МВД РК

В МВД подчеркнули, что громкая музыка, крики и другой шум в ночное время нарушают покой окружающих, и напомнили, что за нарушение тишины предусмотрена ответственность по ст. 437 КоАП РК.

Вместе с тем казахстанцам заявили, что дрифт на дорогах – тоже не безобидное развлечение. Резкие и опасные маневры создают угрозу не только для самого водителя, но и для пассажиров, пешеходов и других участников движения.

"Уважение начинается с простых вещей: не мешать другим отдыхать, соблюдать правила и помнить, что рядом с нами – люди. Соблюдайте тишину. Соблюдайте ПДД. Берегите себя и окружающих", – отметили в Министерстве внутренних дел РК.

Согласно ст. 437 КоАП РК, нарушение тишины с 22:00 до 09:00, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22:00 до 09:00 в будние, с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни – влечет штраф в размере:

на физических лиц – 5 МРП (21 625 тенге),

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 20 МРП (86 500 тенге),

на субъектов среднего предпринимательства – 30 МРП (129 750 тенге),

на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП (432 500 тенге).

То же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере:

на физических лиц – 10 МРП (43 250 тенге),

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 40 МРП (173 000 тенге),

на субъектов среднего предпринимательства – 60 МРП (259 500 тенге),

на субъектов крупного предпринимательства – 150 МРП (648 750 тенге).

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