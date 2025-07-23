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Астрологи назвали три знака зодиака, которым август подарит перезагрузку

Ночь в палатке на природе, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 05:59 Фото: pixabay
Август 2025 года – время, когда Вселенная дарит возможность трем знакам зодиака замедлиться, вдохнуть глубже и наполниться новой энергией, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Mixnews, это месяц, когда можно остановиться, насладиться моментом и подготовиться к переменам. Вот кто из знаков зодиака сможет по-настоящему сделать это.

Телец

Август для Тельцов – как теплая волна, смывающая накопившуюся усталость. Планеты выстраиваются так, чтобы подарить легкость и избавить от тяжелых мыслей. Венера, покровительница Тельцов, мягко подталкивает к тому, чтобы позаботиться о себе. Это идеальное время для маленьких радостей: выезда за город, неспешных прогулок или даже просто солнечного утра на балконе с чашкой кофе.

Рак

Раки, чувствительные и глубокие, в августе обретут долгожданную гармонию. Влияние Урана и Марса принесет свежий ветер в их жизнь, помогая оставить позади старые переживания. Общение с близкими – будь то теплый вечер с друзьями или семейный пикник – станет настоящей поддержкой. Особенно притягательной окажется вода: поездка к морю, день у озера или даже спа-вечер дома зарядят энергией.

Стрелец

Стрельцы в августе будут искрить оптимизмом и жаждой жизни. Юпитер, их планета-покровитель, добавит смелости и вдохновения для новых идей. Это месяц, когда можно строить планы, мечтать и пробовать что-то новое. Но даже самым активным Стрельцам стоит иногда делать паузу. Поход в горы, творческий вечер или просто день, проведенный в тишине, помогут собраться с силами.

Ранее были названы четыре знака зодиака, которые благополучно преодолеют препятствия в июле.

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Аксинья Титова
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