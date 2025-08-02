Астрологи назвали знаки зодиака, чья жизнь разделится на "до" и "после" в августе

Август 2025 года станет поворотным моментом в жизни нескольких знаков зодиака. Известные астрологи сходятся во мнении, что планетарные транзиты в этом месяце приведут к глубоким внутренним изменениям и откроют новые возможности, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Mixnews, эти события буквально разделят жизнь некоторых представителей зодиакального круга на "до" и "после".

Овен

Для Овнов август станет месяцем, когда они решатся на то, что долго откладывали. Мощное влияние Марса, их управителя, поможет преодолеть любые сомнения и страхи. Вероятны значительные изменения в личной жизни и карьере. Астрологи советуют прислушаться к интуиции и не бояться рисковать.

Рак

Многие представители этого знака почувствуют потребность полностью пересмотреть свои личные отношения и расставить точки над "i". Благоприятное расположение Луны и Венеры поможет Ракам обрести внутреннюю гармонию и начать новый этап, полный любви и взаимопонимания. Будьте готовы к неожиданным признаниям и судьбоносным встречам.

Стрелец

Август приготовил Стрельцам неожиданные события, которые могут кардинально изменить их жизненные планы. Влияние Юпитера принесет финансовые возможности, которые ранее казались недостижимыми. Астрологи рекомендуют внимательно следить за знаками и не упустить шанс, который предоставит судьба.

Водолей

Это месяц, когда старые цели могут утратить актуальность, уступая место совершенно новым и перспективным идеям. Уран, управитель знака, усилит творческую энергию и стремление к независимости. Август также может принести неожиданный переезд или смену места работы, что заметно улучшит качество жизни Водолеев.

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