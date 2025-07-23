#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
531.96
622.45
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
531.96
622.45
6.79
Советы

Смертельно опасная жара: Минздрав предупредил казахстанцев

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 16:31 Фото: Zakon.kz
Если в одной части Казахстана синоптики прогнозируют дожди с грозами, то в другой – без перерыва ощущается знойная жара. В связи с этим специалисты обратились с важными советами к жителям страны. Они рассказали Zakon.kz, как обезопасить себя от теплового и солнечного ударов.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения поясняют, что аномальная жара и зной уносят жизни людей, а также могут привести к обострению имеющихся заболеваний.

Особо стоит отметить, что влияние аномальной жары опасно для любого возраста.

К высокому риску смертности от высоких температур относятся пожилые люди, дети и младенцы, беременные и лица с хроническими заболеваниями.

Особую осторожность следует проявлять людям с:

  • сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • заболеваниями органов дыхания;
  • сахарным диабетом;
  • заболеваниями почек.

Также врачи считают необходимым напомнить, что тепловой и солнечный удар – это не одно и то же.

Солнечный удар – это резкое повышение температуры тела при высокой инсоляции солнечными лучами.

При тепловом ударе фактором перегревания является повышенная температура окружающей среды.

Причины солнечного удара:

  • длительное пребывание под прямыми лучами со лица (отдых, прогулки);
  • работы под палящим солнцем;
  • прием некоторых лекарственных средств, снижающих способность к терморегуляции (миорелаксанты);
  • употребление алкогольных напитков.

Основные симптомы солнечного удара:

  • потемнение в глазах;
  • повышение температуры тела;
  • головная боль;
  • понижение или повышение артериального давления;
  • нарушение сердечной деятельности:
  • сильное покраснение лица;
  • тошнота и рвота;
  • сухость во рту, жажда.

Рекомендации о мерах профилактики:

  • одежда должна быть легкая, светлых тонов, изготовленная из натуральных материалов;
  • в период с 11 до 16 часов запрещено пребывание под прямыми солнечными лучами и не рекомендуется длительное пребывание под прямыми солнечными лучами при температуре +30°С и выше;
  • в жару не рекомендуется пить сладкие и газированные напитки, они не утоляют жажду и могут усугубить обезвоживание из-за высокого содержания сахара и наличия газа;
  • не переедать и не создавать дополнительную нагрузку на организм в целом;
  • снизить риск обезвоживания поможет прохладный душ, смачивание лица, рук, ног водой;
  • необходимо защитить голову от прямых солнечных лучей (шляпы, панамы, косынки светоотражающих оттенков);
  • ограничьте, а еще лучше откажитесь от курения, употребления крепкого черного чая, кофе и спиртных напитков.
  • увеличьте употребление продуктов, содержащих много углеводов, а с жирной и высококалорийной пищей лучше повременить;
  • налегайте на кисломолочные продукты, свежие фрукты и овощи;
  • на пляже чередуйте солнечные ванны с купанием в водоеме, перед погружением в воду отдохните несколько минут в тени.

Немного ранее синоптики уже рассказывали о погоде на предстоящие дни. Так, согласно прогнозу от РГП "Казгидромет", очень сильная жара прогнозируется днем 25-26 июля на западе, севере Алматинской области – +42°C.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Самое коварное новолуние 2025: что категорически нельзя делать 24 июля
Советы
15:02, Сегодня
Самое коварное новолуние 2025: что категорически нельзя делать 24 июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: