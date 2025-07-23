Смертельно опасная жара: Минздрав предупредил казахстанцев
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения поясняют, что аномальная жара и зной уносят жизни людей, а также могут привести к обострению имеющихся заболеваний.
Особо стоит отметить, что влияние аномальной жары опасно для любого возраста.
К высокому риску смертности от высоких температур относятся пожилые люди, дети и младенцы, беременные и лица с хроническими заболеваниями.
Особую осторожность следует проявлять людям с:
- сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- заболеваниями органов дыхания;
- сахарным диабетом;
- заболеваниями почек.
Также врачи считают необходимым напомнить, что тепловой и солнечный удар – это не одно и то же.
Солнечный удар – это резкое повышение температуры тела при высокой инсоляции солнечными лучами.
При тепловом ударе фактором перегревания является повышенная температура окружающей среды.
Причины солнечного удара:
- длительное пребывание под прямыми лучами со лица (отдых, прогулки);
- работы под палящим солнцем;
- прием некоторых лекарственных средств, снижающих способность к терморегуляции (миорелаксанты);
- употребление алкогольных напитков.
Основные симптомы солнечного удара:
- потемнение в глазах;
- повышение температуры тела;
- головная боль;
- понижение или повышение артериального давления;
- нарушение сердечной деятельности:
- сильное покраснение лица;
- тошнота и рвота;
- сухость во рту, жажда.
Рекомендации о мерах профилактики:
- одежда должна быть легкая, светлых тонов, изготовленная из натуральных материалов;
- в период с 11 до 16 часов запрещено пребывание под прямыми солнечными лучами и не рекомендуется длительное пребывание под прямыми солнечными лучами при температуре +30°С и выше;
- в жару не рекомендуется пить сладкие и газированные напитки, они не утоляют жажду и могут усугубить обезвоживание из-за высокого содержания сахара и наличия газа;
- не переедать и не создавать дополнительную нагрузку на организм в целом;
- снизить риск обезвоживания поможет прохладный душ, смачивание лица, рук, ног водой;
- необходимо защитить голову от прямых солнечных лучей (шляпы, панамы, косынки светоотражающих оттенков);
- ограничьте, а еще лучше откажитесь от курения, употребления крепкого черного чая, кофе и спиртных напитков.
- увеличьте употребление продуктов, содержащих много углеводов, а с жирной и высококалорийной пищей лучше повременить;
- налегайте на кисломолочные продукты, свежие фрукты и овощи;
- на пляже чередуйте солнечные ванны с купанием в водоеме, перед погружением в воду отдохните несколько минут в тени.
Немного ранее синоптики уже рассказывали о погоде на предстоящие дни. Так, согласно прогнозу от РГП "Казгидромет", очень сильная жара прогнозируется днем 25-26 июля на западе, севере Алматинской области – +42°C.