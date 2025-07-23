Смертельно опасная жара: Минздрав предупредил казахстанцев

Если в одной части Казахстана синоптики прогнозируют дожди с грозами, то в другой – без перерыва ощущается знойная жара. В связи с этим специалисты обратились с важными советами к жителям страны. Они рассказали Zakon.kz, как обезопасить себя от теплового и солнечного ударов.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения поясняют, что аномальная жара и зной уносят жизни людей, а также могут привести к обострению имеющихся заболеваний.

Особо стоит отметить, что влияние аномальной жары опасно для любого возраста.

К высокому риску смертности от высоких температур относятся пожилые люди, дети и младенцы, беременные и лица с хроническими заболеваниями.

Особую осторожность следует проявлять людям с:

сердечно-сосудистыми заболеваниями;

заболеваниями органов дыхания;

сахарным диабетом;

заболеваниями почек.

Также врачи считают необходимым напомнить, что тепловой и солнечный удар – это не одно и то же.

Солнечный удар – это резкое повышение температуры тела при высокой инсоляции солнечными лучами.

При тепловом ударе фактором перегревания является повышенная температура окружающей среды.

Причины солнечного удара:

длительное пребывание под прямыми лучами со лица (отдых, прогулки);

работы под палящим солнцем;

прием некоторых лекарственных средств, снижающих способность к терморегуляции (миорелаксанты);

употребление алкогольных напитков.

Основные симптомы солнечного удара:

потемнение в глазах;

повышение температуры тела;

головная боль;

понижение или повышение артериального давления;

нарушение сердечной деятельности:

сильное покраснение лица;

тошнота и рвота;

сухость во рту, жажда.

Рекомендации о мерах профилактики:

одежда должна быть легкая, светлых тонов, изготовленная из натуральных материалов;

в период с 11 до 16 часов запрещено пребывание под прямыми солнечными лучами и не рекомендуется длительное пребывание под прямыми солнечными лучами при температуре +30°С и выше;

в жару не рекомендуется пить сладкие и газированные напитки, они не утоляют жажду и могут усугубить обезвоживание из-за высокого содержания сахара и наличия газа;

не переедать и не создавать дополнительную нагрузку на организм в целом;

снизить риск обезвоживания поможет прохладный душ, смачивание лица, рук, ног водой;

необходимо защитить голову от прямых солнечных лучей (шляпы, панамы, косынки светоотражающих оттенков);

ограничьте, а еще лучше откажитесь от курения, употребления крепкого черного чая, кофе и спиртных напитков.

увеличьте употребление продуктов, содержащих много углеводов, а с жирной и высококалорийной пищей лучше повременить;

налегайте на кисломолочные продукты, свежие фрукты и овощи;

на пляже чередуйте солнечные ванны с купанием в водоеме, перед погружением в воду отдохните несколько минут в тени.

Немного ранее синоптики уже рассказывали о погоде на предстоящие дни. Так, согласно прогнозу от РГП "Казгидромет", очень сильная жара прогнозируется днем 25-26 июля на западе, севере Алматинской области – +42°C.