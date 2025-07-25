Какой цвет одежды идеально подходит для первого свидания

Стилистка Донна Кэмерон рассказала, какой цвет одежды лучше всего подходит для первого свидания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun со ссылкой на эксперта, на встречу с потенциальным возлюбленным лучше подобрать наряд под цвет глаз.

"Если у вас голубые глаза, то попробуйте темно-синий или небесно-голубой. Если вы обладатель карих глаз, то вам подойдут землистые коричневые или бронзовые оттенки", – объяснила она.

Также стилист отметила, что абсолютно всем подойдут теплые оттенки синего, сине-зеленого, аквамаринового и бирюзового.

По ее словам, одеваться на свидания лучше, учитывая свое настроение в момент подготовки. К примеру, если хочется создать более женственный образ, то стилист советует присмотреться к светлым пастельным оттенкам. В то же время для придания элегантности подойдут бордовые и оливковые тона.

"А если у вас сегодня игривое настроение, то яркие, смелые цвета помогут вам выглядеть более открытым и общительным", – уточнила Кэмерон.

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