#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
544.87
639.02
6.88
Советы

Какой цвет одежды идеально подходит для первого свидания

совет стилиста: на какие оттенки стоит обратить внимание, собираясь на первое свидание, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 20:51 Фото: pixabay
Стилистка Донна Кэмерон рассказала, какой цвет одежды лучше всего подходит для первого свидания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun со ссылкой на эксперта, на встречу с потенциальным возлюбленным лучше подобрать наряд под цвет глаз.

"Если у вас голубые глаза, то попробуйте темно-синий или небесно-голубой. Если вы обладатель карих глаз, то вам подойдут землистые коричневые или бронзовые оттенки", – объяснила она.

Также стилист отметила, что абсолютно всем подойдут теплые оттенки синего, сине-зеленого, аквамаринового и бирюзового.

По ее словам, одеваться на свидания лучше, учитывая свое настроение в момент подготовки. К примеру, если хочется создать более женственный образ, то стилист советует присмотреться к светлым пастельным оттенкам. В то же время для придания элегантности подойдут бордовые и оливковые тона.

"А если у вас сегодня игривое настроение, то яркие, смелые цвета помогут вам выглядеть более открытым и общительным", – уточнила Кэмерон.

Ранее стилист назвала вещи, которые визуально убирают живот.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Какие кошки могут разрушить ваш дом
Советы
17:54, Сегодня
Какие кошки могут разрушить ваш дом
Как "включить" мозг в изнуряющую жару
Советы
14:00, Сегодня
Как "включить" мозг в изнуряющую жару
Что делать, если проглотил осу
Советы
12:05, Сегодня
Что делать, если проглотил осу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: