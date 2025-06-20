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Какой цвет одежды лучше всего защищает от лучей солнца

Какой цвет одежды лучше всего защищает от лучей солнца, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 18:02 Фото: unsplash
Известный российский врач Александр Мясников и врач-дерматолог Наталия Николаева назвали цвет одежды, лучше всего защищающий от лучей солнца, а также рассказали о нюансах применения солнцезащитного крема, сообщает Zakon.kz.

Как пишет aif.ru, в эфире программы "О самом главном" у специалистов спросили, может ли одежда защитить от солнца. Мясников и Николаева ответили:

"Одежда не так уж и хорошо защищает от ультрафиолета. Так, например, майка – примерно соответствует солнцезащитному фильтру от 3. И важен цвет изделия. Лучше всего будет черная майка, так как такой цвет поглощает лучи и не дает им попадать на кожу. Хороша еще и бордовая одежда".

Также врач-дерматолог объяснила, когда нужно наносить солнцезащитный крем.

"Наносить солнцезащитное средство – кремы, спрей, масло – надо загодя, за 30 минут до выхода на улицу. Особенно это важно, если препарат содержит химические фильтры, чтобы он успел проникнуть в дерму и затем раскрыл свое действие на солнце", – отметила Николаева.

По ее словам, солнцезащитное средство надо наносить на все открытые участки кожи.

"Если вы собираетесь весь день провести под открытым солнцем, не имея возможности отойти в тень, надо наносить средство на все тело. Но если вы работаете в офисе, то совершенно нет необходимости наносить на все части крем – можно только на открытые", – подчеркнула дерматолог.

Вместе с тем врач рассказала, как наносить средство:

"Достаточно ориентироваться на правило чайной ложки – одна чайная ложка на одну зону тела. Всего на теле человека насчитывается восемь зон".

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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