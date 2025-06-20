Какой цвет одежды лучше всего защищает от лучей солнца
Как пишет aif.ru, в эфире программы "О самом главном" у специалистов спросили, может ли одежда защитить от солнца. Мясников и Николаева ответили:
"Одежда не так уж и хорошо защищает от ультрафиолета. Так, например, майка – примерно соответствует солнцезащитному фильтру от 3. И важен цвет изделия. Лучше всего будет черная майка, так как такой цвет поглощает лучи и не дает им попадать на кожу. Хороша еще и бордовая одежда".
Также врач-дерматолог объяснила, когда нужно наносить солнцезащитный крем.
"Наносить солнцезащитное средство – кремы, спрей, масло – надо загодя, за 30 минут до выхода на улицу. Особенно это важно, если препарат содержит химические фильтры, чтобы он успел проникнуть в дерму и затем раскрыл свое действие на солнце", – отметила Николаева.
По ее словам, солнцезащитное средство надо наносить на все открытые участки кожи.
"Если вы собираетесь весь день провести под открытым солнцем, не имея возможности отойти в тень, надо наносить средство на все тело. Но если вы работаете в офисе, то совершенно нет необходимости наносить на все части крем – можно только на открытые", – подчеркнула дерматолог.
Вместе с тем врач рассказала, как наносить средство:
"Достаточно ориентироваться на правило чайной ложки – одна чайная ложка на одну зону тела. Всего на теле человека насчитывается восемь зон".
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