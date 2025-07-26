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Советы

Как снизить риск развития кариеса с детства

зубы, брекеты, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 15:09 Фото: unsplash
Российский стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев объяснил, как снизить риск развития кариеса с детства, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 26 июля 2025 года специалист призвал с детства приучать детей к гигиене полости рта и твердой пище.

"Я бы порекомендовал с детства кушать твердую пищу, детям это помогает формировать функциональный аппарат, крепкие челюсти, нужный их размер и соотношение смыкания".Юнус Ахмурзаев

Как подчеркнул стоматолог, важную роль в борьбе с кариесом играют борьба и профилактика.

"Предотвратить всегда дешевле и быстрее".Юнус Ахмурзаев

По его словам, большинство взрослых людей не вычищают зубы до нужного состояния.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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