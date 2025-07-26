Как снизить риск развития кариеса с детства
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Российский стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев объяснил, как снизить риск развития кариеса с детства, сообщает Zakon.kz.
В беседе с aif.ru 26 июля 2025 года специалист призвал с детства приучать детей к гигиене полости рта и твердой пище.
"Я бы порекомендовал с детства кушать твердую пищу, детям это помогает формировать функциональный аппарат, крепкие челюсти, нужный их размер и соотношение смыкания".Юнус Ахмурзаев
Как подчеркнул стоматолог, важную роль в борьбе с кариесом играют борьба и профилактика.
"Предотвратить всегда дешевле и быстрее".Юнус Ахмурзаев
По его словам, большинство взрослых людей не вычищают зубы до нужного состояния.
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