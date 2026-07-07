Хозяйственным мылом или луковым отваром: как правильно мыть голову летом

Лето бросает еще больший вызов нашим волосам: горячие лучи солнца, морская вода, хлорированные бассейны. Это сушит и повреждает их. Zakon.kz подскажет, какая забота поможет сделать волосы здоровыми и блестящими.

Рекомендации врача

Многие замечают, что к концу жаркого сезона волосы тускнеют и обильнее выпадают. Всему виной ультрафиолет, перегрев, соленая морская вода и хлор, отмечает директор Алматинской многопрофильной клинической больницы, терапевт Майра Алимбетова.

"Летом волосы растут быстрее благодаря улучшению кровообращения и активному обмену веществ. Однако есть так называемое сезонное выпадение волос, которое чаще проявляется в конце лета и начале осени. Поэтому нужно носить головные уборы при длительном нахождении на солнце, использовать средства для волос с УФ-защитой, а после купания в море или бассейне обязательно промывать волосы чистой водой". Майра Алимбетова

По словам Майры Алимбетовой, в жару кожа головы выделяет больше кожного сала, человек сильнее потеет, на волосы быстрее оседают пыль и частицы загрязнений. А очень холодная вода может вызвать спазм сосудов, и луковицы недополучат питание.

"Из-за этого волосы быстрее становятся жирными. Это абсолютно нормальная реакция организма, а не признак заболевания. Частота мытья зависит от типа кожи головы. Если она жирная, голову можно мыть ежедневно. Если нормальная или сухая, то лучше по мере загрязнения". Майра Алимбетова

Врач советует подбирать шампунь по типу кожи головы, а кондиционер или маску – по состоянию длины волос.

"Женщинам с длинными волосами или окрашенными важно использовать кондиционер после каждого мытья и делать питательные маски один-два раза в неделю. Мужчинам не стоит использовать первое попавшееся средство "для всего". Если есть перхоть, зуд или повышенная жирность, лучше подобрать лечебный шампунь после консультации специалиста". Майра Алимбетова

Мыть голову нужно теплой водой, отметила терапевт. Слишком горячая стимулирует работу сальных желез и буквально "сваривает" кутикулу волоса, пересушивая кожу головы, а холодная плохо растворяет кожное сало и загрязнения.

"В конце можно слегка ополоснуть волосы прохладной водой – это помогает сделать их более гладкими и блестящими. Частое мытье качественным шампунем вреда не приносит, но использование неподходящих средств может пересушить кожу. Если же мыть голову слишком редко, то на коже скапливаются кожное сало, пот, загрязнения, что может способствовать воспалению, развитию перхоти, зуду и даже усилению выпадения волос". Майра Алимбетова

Специалист делится, что на практике регулярно встречает пациентов, у которых из-за неправильного ухода много проблем. Наиболее частая причина: ежедневное использование горячего фена без термозащиты, агрессивные масла или домашние смеси, неподходящие средства. В результате появляются раздражение кожи, ломкость волос, зуд, иногда даже контактный дерматит.

"Любые советы из интернета стоит воспринимать скептически. Даже распространенное мнение о хозяйственном мыле ошибочно, оно не предназначено для ухода за волосами. Поскольку имеет щелочную среду и может нарушать защитный барьер кожи головы, пересушивать волосы и делать их ломкими. Если кому-то кажется, что все в порядке, это не значит, что такой уход подходит всем. Что касается масок, они работают только с поверхностью волоса. Если проблема связана с дефицитом витаминов, гормональными нарушениями, заболеваниями щитовидной железы, стрессом или наследственностью, никакой уход проблему не решит". Майра Алимбетова

Качество волос – сочетание нескольких факторов: наследственности, общего состояния здоровья, питания, гормонального фона, уровня стресса, качества сна и правильного ухода. Даже самые дорогие средства не смогут полностью компенсировать внутренние проблемы организма.

Для силы волос помогут: белок, железо, цинк, витамин D, витамины группы B, особенно биотин, а также витамины A, C и E.

"Но принимать витаминные комплексы "на всякий случай" я не советую. Лучше сначала понять, есть ли дефицит. Летом большинство необходимых веществ можно получить из обычного рациона: свежих овощей и фруктов, зелени, ягод, рыбы, яиц, нежирного мяса, бобовых, орехов и кисломолочных продуктов. Именно полноценное питание остается основой здоровья волос". Майра Алимбетова

Мнение парикмахера

Не менее дельными советами поделилась женский мастер-парикмахер, колорист и преподаватель из Алматы Ольга Прокопчак. В бьюти-сфере она работает 23 года и за это время сумела изучить не только тренды, но и то, как на наши волосы влияет реальная жизнь.

"Летом у парикмахеров начинается "жаркий" сезон во всех смыслах. Клиентки приходят с тремя главными жалобами: "волосы стали как солома", "цвет выгорел за неделю" и "кожа головы становится жирной". Что касается роста и выпадения: чисто биологически летом из-за тепла и активного кровообращения волосы действительно могут расти чуть быстрее. Но на практике девушки этого часто не замечают, потому что кончики от солнца и сухости начинают обламываться. Получается замкнутый круг: корень растет, длина сыпется. А вот ближе к осени начинается так называемый "сезонный волосопад". За лето солнце успевает знатно ударить по фолликулам, они уходят в фазу покоя, и через 2-3 месяца мы видим полный слив в ванной. Ученые это подтверждают: ультрафиолет разрушает кератиновые связи внутри волоса и окисляет липидный слой". Ольга Прокопчак

В Алматы солнце беспощадное, плюс горный воздух – ультрафиолетовый индекс летом зашкаливает, парикмахер настоятельно рекомендует горожанам защищать волосы от ультрафиолетовых лучей и обезвоживания.

"Волосы не кожа, они не загорят, а просто сгорят – станут пористыми и хрупкими. Поэтому мой главный совет на жаркий сезон – средства с SPF-защитой. Это могут быть несмываемые спреи, кремы или флюиды. Перед выходом на улицу – нанесите так же, как солнцезащитный крем на лицо. Если планируете отдых на Капшагае или у бассейна, защищайте волосы от хлора и солей: перед купанием намочите волосы пресной водой (сухой волос впитает химию из бассейна как губка, а мокрый уже забит чистой водой) и нанесите защитное масло". Ольга Прокопчак

Учитываем, что летом голова загрязняется в разы быстрее, из-за того что в жару активно работают сальные и потовые железы, вдобавок в мегаполисе в это время становится больше смога и пыли, которые оседают на кожном сале.

"В итоге на коже головы образуется плотная пленка. Мало того, что прическа теряет объем уже к вечеру, так эта пленка еще и не дает коже дышать. Если ее вовремя и правильно не смывать, можно заработать зуд, шелушение и даже воспаление луковиц. Главное правило: подбираем шампунь по типу кожи головы, а кондиционер и маску – по типу и состоянию длины. Длина, объем и структура играют огромную роль. Тонкие, лишенные объема волосы нельзя перегружать тяжелыми масляными текстурами – они превратятся в сосульки. Пористые, жесткие или кудрявые волосы, наоборот, требуют плотных, питательных кремов, иначе они будут пушиться во все стороны". Ольга Прокопчак

Парикмахер также советует мыть голову по мере загрязнения. Она подчеркнула: миф о том, что нужно "перетерпеть" и мыть голову раз в неделю, чтобы она меньше "жирнилась", давно в прошлом.

"Если мыть голову слишком часто агрессивными, глубоко очищающими шампунями без надобности, мы напрочь смоем естественный защитный барьер кожи. Кожа пересохнет, испугается и начнет вырабатывать сало в двойном объеме. Привет, жирные корни и сухие концы! Если мыть слишком редко – кожное сало окисляется, смешивается с нашей алматинской пылью, забивает поры. Это идеальная среда для размножения грибков. В лучшем случае получите сильный зуд и перхоть, в худшем – себорейный дерматит и истончение, а затем и выпадение волос. Если кожа жирная, то можно мыть каждый день или через день, а при сухой каждые 3-4 дня". Ольга Прокопчак

Совет для женщин: не трите длину волос руками, достаточно массировать только кожу головы. Длине вполне достаточно той пены, которая стекает при смывании. И обязательно надо использовать кондиционер, чтобы закрыть чешуйки волоса после мытья.

Часто мужчины совершают ошибку, используя гель для душа в качестве шампуня. Мужская кожа головы толще, сальные железы работают активнее, а в Алматы из-за жесткой воды и пота часто появляется перхоть. Мужчинам нужен хороший очищающий шампунь, желательно с себорегулирующим или освежающим эффектом (с ментолом, чайным деревом), и мыть голову нужно регулярно с комфортно теплой водой, рекомендует Ольга Прокопчак.

За долгие годы своей практики парикмахер признается, что видела на головах клиенток почти всю продуктовую корзину: майонез, яйца, лук и даже пиво с коньяком.

"Я к этому отношусь как к пережитку прошлого. Мы живем в современном мире, где химия и трихология ушли далеко вперед. Молекулы в сметане или желтке слишком крупные, они физически не могут проникнуть внутрь волоса – они просто лежат жирной пленкой сверху, которую потом тяжело смыть. Луковый отвар или настойка перца теоретически могут сработать за счет раздражающего эффекта – кровь приливает к коже, луковицы стимулируются. Но вместе с этим вы получаете дикий риск сжечь кожу головы, заработать аллергию и, вишенка на торте, – потрясающий аромат лука, который будет активироваться каждый раз, стоит вам хоть немного вспотеть или попасть под дождь. Зачем так мучиться, если можно купить профессиональный тоник с капсаицином или мятой, который пахнет парфюмом и работает эффективнее. А вот у хозяйственного мыла жесткая щелочная среда, тогда как у нашей кожи головы – слабокислая. Мыло просто уничтожает гидролипидную мантию. В Алматы вода и так жесткая, сплошной кальций и магний. Мыло вступает с ними в реакцию, образуя нерастворимый осадок, который склеивает волосы. Они становятся тусклыми, ломкими и похожими на паклю. Если у кого-то от мыла "все супер", то это исключительно генетическое везение". Ольга Прокопчак

По словам мастера, один из самых ярких и частых случаев, когда девушки покупают профессиональный технический шампунь глубокой очистки, который предназначен для использования раз в месяц перед окрашиванием, и моют им голову каждый день.

"Приходят ко мне со слезами: "Посмотрите, у меня волосы отваливаются, кожа горит". А там просто сожжен и высушен весь эпидермис. Еще одна беда – любовь к домашним масляным баням. Намажут корни чистым кокосовым или репейным маслом и ходят часами, а то и спят так. В итоге масло намертво забивает поры, начинается парниковый эффект, луковицы преют, и волосы начинают сыпаться горстями. Масло – это чистый липид, его нужно уметь использовать и уж точно не заливать им кожу головы в чистом виде. После таких экспериментов приходится долго восстанавливать кожу пилингами и специальным уходом". Ольга Прокопчак

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Ольга Прокопчак перечисляет, что качество волос – пазл, который складывается из трех больших блоков:

Генетика и внутреннее здоровье. Это то, что заложено природой: густота, толщина, форма фолликула. Плюс сюда же относятся дефициты в организме – уровень железа (ферритина), витамина D, гормоны щитовидной железы. Если внутри дефицит, никакой, даже самый дорогой шампунь, не заставит волосы сиять.

Внешние факторы и среда. Это местный климат: палящее солнце, уровень загрязнения воздуха, качество воды.

Грамотный домашний уход и руки мастера. Это то, на что мы можем влиять на все 100%. Качественная косметика, обязательная термозащита при сушке феном, правильное, бережное окрашивание и регулярное очищение.

Волосы словно ткань. Как мы к ней относимся и ухаживаем, так они и выглядят. Пренебрежения они не прощают, а вот за правильную заботу всегда благодарят блеском и роскошным видом.