Модный стереотип о вечерних босоножках развеял известный стилист
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал модницам сочетать нарядные босоножки с носками или колготками, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом он опубликовал в Telegram.
"Один из самых эффектных и простых стилистических приемов – это сочетать нарядные босоножки с носками или колготками. Это сразу делает образ более модным, свежим, смелым и чуть ироничным: тонкие колготки, полупрозрачные или с легким блеском, кружевные носки, варианты с люрексом или декором – все это отлично работает именно с вечерней обувью", – написал Рогов.
Ранее стилист дал совет тем, кто ищет идеальные сапоги на осень 2025 года.
