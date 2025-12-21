Модный стереотип о вечерних босоножках развеял известный стилист

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал модницам сочетать нарядные босоножки с носками или колготками, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.





"Один из самых эффектных и простых стилистических приемов – это сочетать нарядные босоножки с носками или колготками. Это сразу делает образ более модным, свежим, смелым и чуть ироничным: тонкие колготки, полупрозрачные или с легким блеском, кружевные носки, варианты с люрексом или декором – все это отлично работает именно с вечерней обувью", – написал Рогов.

Ранее стилист дал совет тем, кто ищет идеальные сапоги на осень 2025 года.