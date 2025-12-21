#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Советы

Модный стереотип о вечерних босоножках развеял известный стилист

Александр Рогов дал новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 15:15 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал модницам сочетать нарядные босоножки с носками или колготками, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.


"Один из самых эффектных и простых стилистических приемов – это сочетать нарядные босоножки с носками или колготками. Это сразу делает образ более модным, свежим, смелым и чуть ироничным: тонкие колготки, полупрозрачные или с легким блеском, кружевные носки, варианты с люрексом или декором – все это отлично работает именно с вечерней обувью", – написал Рогов.

Ранее стилист дал совет тем, кто ищет идеальные сапоги на осень 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Босоножки с колготками или носками: известный стилист обратился к модницам
20:14, 18 августа 2025
Босоножки с колготками или носками: известный стилист обратился к модницам
Как во время жары выглядеть модно, рассказал популярный стилист
01:04, 01 августа 2025
Как во время жары выглядеть модно, рассказал популярный стилист
Самые модные головные уборы на зиму назвал известный стилист
00:47, 03 октября 2025
Самые модные головные уборы на зиму назвал известный стилист
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: