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Советы

Что нельзя есть с шашлыком: врач назвала опасные сочетания

Диетолог назвала лучшие и худшие гарниры к шашлыку, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 22:12 Фото: magnific.com
Диетолог Анна Шейфер предупредила о том, что в сезон шашлыков лучше внимательно подходить к выбору гарниров и сочетаний продуктов, чтобы снизить нагрузку на пищеварение, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" врач отметила, что к шашлыку лучше всего подходят свежие и ферментированные овощи в умеренном количестве – капуста, огурцы, помидоры, зелень и листовые салаты. Они содержат клетчатку, воду и пробиотики, способствующие лучшему усвоению белка и облегчению пищеварения.

По словам специалиста, тяжелые гарниры, такие как жареный картофель, белый хлеб и жирные соусы, могут вызывать перегрузку ЖКТ, вздутие и скачки сахара в крови. Более легкой альтернативой она назвала запеченные овощи.

Диетолог также подчеркнула, что алкоголь в сочетании с жирным мясом усиливает нагрузку на печень и поджелудочную железу. В качестве напитков предпочтительнее вода, минералка или несладкие варианты. Среди видов мяса Шейфер рекомендует выбирать более постные части свинины и говядины, а также курицу или рыбу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, какой завтрак помогает контролировать аппетит.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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