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Август все решит: астролог предупредила Тельцов, Львов и Весов

гороскоп, астрология, лето, август, Володина, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 17:50 Фото: pexels
Известный астролог Василиса Володина опубликовала прогноз по знакам зодиака на август 2025 года. По словам специалиста, с 6 по 12 августа противостояние Марса с Сатурном и Нептуном откроет новые возможности, которые важно не упустить, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание Володина уделила трем знакам зодиака: Тельцам, Львам и Весам.

Так, для Тельцов начало августа может быть отмечено внутренней дисгармонией из-за большого объема общения и усилий без видимых результатов. Однако к середине месяца ситуация изменится. Эксперт советует проявить деликатность и работоспособность, чтобы занять новую профессиональную нишу. Также она рекомендует уделить внимание здоровью и отдыху.

Для Львов август традиционно становится периодом повышенной активности. Представителям этого знака предстоит отстаивать свои убеждения в сложных диалогах и рассчитывать в первую очередь на собственные силы. При планировании отпуска Львам рекомендуется тщательно продумывать поездки и самостоятельно проверять документы. В личной жизни, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", возможны тайные увлечения, которые не стоит афишировать.

Весам август принесет успехи в обходе острых углов и решении сложных ситуаций. Однако такие достижения могут вызвать соперничество или ревность со стороны окружающих. Астролог советует проявлять сдержанность и вежливость для сохранения гармонии. В личных отношениях возможна неясность. Тем, кто работает с клиентами, рекомендуется быть активнее, чтобы поддерживать поток обращений.

Последний месяц лета всегда наполнен особой энергией солнца, отдыха и ярких эмоций. Астрологи утверждают, что в этом году он станет еще и периодом судьбоносных встреч и романтических приключений.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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