7 августа – Анна Летняя: что строго запрещено делать в этот день
Что можно делать
В этот день старались утеплить хозяйственные постройки и дома, латали крыши, затыкали щели между бревнами мхом. Также отправлялись в лес, чтобы собрать грибов и лесных ягод.
Кроме того, в этот день было принято копать картофель. Еще хорошей приметой считалось заняться зимними заготовками.
7 августа, как говорится в публикации "Вокруг света", устраивали конские забеги, во время которых можно было оценить силу, выносливость и красоту лошади, чтобы после понравившуюся купить по доступной цене.
Играть свадьбы и крестить детей на Анну Летнюю считается прекрасной приметой, так как такой брак будет долгим и крепким, а ребенок – счастливым и здоровым.
Что нельзя
- В день Анны Летней нельзя торговаться и сбивать цену, поэтому никто из продавцов и не завышал стоимость товаров.
- Есть мясные блюда, иначе потом 9 дней живот будет болеть.
- Заниматься починкой одежды и обуви.
- Пересаживать комнатные цветы, поскольку они могут пропасть. А вот пересадка растений на огороде приветствуется.
Народные приметы
- Какая погода до обеда, такой и будет зима до декабря.
- Муравьи построили большой муравейник – зима будет холодной и снежной.
- Ночью холодно – к морозной зиме.
- Дождь с утра – к снежной зиме.
- Большой урожай желудей – зима будет теплой.
- Роса на лугу замерзла – к особо сильным холодам зимой.
- Черемуха плодоносит – осень наступит еще не скоро.
Еще один интересный факт приводит издание RusTeam.media. Так, нужно знать, что часто сон на 7 августа может не только предсказать приятные изменения, но и указать, каким образом сновидцу следует вести себя. Также в каком направлении двигаться для того, чтобы достичь желаемых целей.
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