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Советы

7 августа – Анна Летняя: что строго запрещено делать в этот день

погода, приметы на 7 августа, Анна летняя, признаки зимы, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 12:03 Фото: pexels
7 августа в народном календаре – день Анны Летней. Этот день еще называют "Зимоуказательницей" или "Холодницей", так как предки обращали внимание на погоду, чтобы предсказать, какой будет зима, сообщает Zakon.kz.

Что можно делать

В этот день старались утеплить хозяйственные постройки и дома, латали крыши, затыкали щели между бревнами мхом. Также отправлялись в лес, чтобы собрать грибов и лесных ягод.

Кроме того, в этот день было принято копать картофель. Еще хорошей приметой считалось заняться зимними заготовками.

7 августа, как говорится в публикации "Вокруг света", устраивали конские забеги, во время которых можно было оценить силу, выносливость и красоту лошади, чтобы после понравившуюся купить по доступной цене.

Играть свадьбы и крестить детей на Анну Летнюю считается прекрасной приметой, так как такой брак будет долгим и крепким, а ребенок – счастливым и здоровым.

Что нельзя

  • В день Анны Летней нельзя торговаться и сбивать цену, поэтому никто из продавцов и не завышал стоимость товаров.
  • Есть мясные блюда, иначе потом 9 дней живот будет болеть.
  • Заниматься починкой одежды и обуви.
  • Пересаживать комнатные цветы, поскольку они могут пропасть. А вот пересадка растений на огороде приветствуется.

Народные приметы

  • Какая погода до обеда, такой и будет зима до декабря.
  • Муравьи построили большой муравейник – зима будет холодной и снежной.
  • Ночью холодно – к морозной зиме.
  • Дождь с утра – к снежной зиме.
  • Большой урожай желудей – зима будет теплой.
  • Роса на лугу замерзла – к особо сильным холодам зимой.
  • Черемуха плодоносит – осень наступит еще не скоро.

Еще один интересный факт приводит издание RusTeam.media. Так, нужно знать, что часто сон на 7 августа может не только предсказать приятные изменения, но и указать, каким образом сновидцу следует вести себя. Также в каком направлении двигаться для того, чтобы достичь желаемых целей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 12:03
Ильин день: строгие запреты и важные традиции 2 августа

Ранее мы рассказывали об опасных приметах 1 августа. Более подробно о них можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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