#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Советы

Почему кошки и собаки не узнают себя в зеркале

кошка, зеркало, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 15:24 Фото: pexels
Каждому владельцу домашних животных знакома такая сцена: собака вдруг начинает лаять на зеркало, а кошка – осторожно приближаться к своему отражению, будто не понимая, кто перед ней. Но что же на самом деле стоит за таким поведением – в материале Zakon.kz.

Зеркальный тест

Тест на узнавание себя в зеркале, разработанный психологом Гордоном Гэллапом в 1970 году, до сих пор считается классическим способом определения самосознания у животных.

Суть метода проста: исследователи наносят заметную метку на часть тела животного – обычно на лоб – в месте, которое оно не может увидеть без зеркала. Затем наблюдают за его поведением перед отражением. Если животное пытается дотронуться до метки или внимательно ее рассматривает, это считается признаком того, что оно осознает: в зеркале отражается именно оно само.

Лишь немногие виды животных последовательно проходят этот тест:

  • человекообразные обезьяны (шимпанзе, орангутаны);
  • дельфины;
  • слоны;
  • европейские сороки.

Как реагируют на тест домашние питомцы

Что касается собак, то обычно они сначала испытывают волнение, увидев свое отражение, часто принимая его за другую собаку. Эта реакция обычно угасает, как только они понимают, что у "другой собаки" нет запаха или адекватных социальных реакций.

Фото: pexels

С кошками дело обстоит так: котята часто играют с отражениями, а взрослые кошки, как правило, быстро теряют к ним интерес. Это говорит о том, что они могут понимать, что зеркала не "реальны" на каком-то фундаментальном уровне, даже если не узнают себя полностью.

Почему большинство домашних животных не узнают себя

Неспособность пройти зеркальный тест не свидетельствует о недостатке интеллекта, полагают специалисты. Скорее, это подчеркивает, как разные виды животных развили в себе различные когнитивные способности:

  • Сенсорные приоритеты: собаки и кошки полагаются в первую очередь на обоняние для идентификации.
  • Эволюционные потребности: самопознание оказалось критически важным для таких социальных видов, как приматы, но в меньшей степени имеет значение для представителей семейства кошачьих и собак.
  • Альтернативный интеллект: домашние животные взаимодействуют с окружающим миром, реагируя на свое имя и понимания человеческие эмоции. Узнавание себя в зеркале не несет им никакой практической выгода и этот навык не развивается.
"Хотя невозможно точно узнать, что происходит в голове у кошки, когда она видит свое отражение в зеркале, ее реакция похожа на реакцию кошек, когда они неожиданно сталкиваются с другой кошкой. Их дополнительное замешательство можно легко объяснить тем, что, хотя они и видят другую кошку, они не могут почувствовать ее запах, услышать или потрогать",– цитирует РБК Life доктора Дженнифер Коутс.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 15:24
Как приучить кошку к переноске: полезные и простые советы

Ранее мы рассказывали, зачем кошки сталкивают предметы и как с этим жить.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Кошки, которые думают, что они собаки
13:19, 27 августа 2025
Кошки, которые думают, что они собаки
Почему кошку нельзя выгуливать, как собаку
14:29, 07 августа 2025
Почему кошку нельзя выгуливать, как собаку
Как подружить кошку с собакой
09:28, 18 марта 2025
Как подружить кошку с собакой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: