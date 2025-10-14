Почему кошки и собаки не узнают себя в зеркале

Каждому владельцу домашних животных знакома такая сцена: собака вдруг начинает лаять на зеркало, а кошка – осторожно приближаться к своему отражению, будто не понимая, кто перед ней. Но что же на самом деле стоит за таким поведением – в материале Zakon.kz.

Зеркальный тест

Тест на узнавание себя в зеркале, разработанный психологом Гордоном Гэллапом в 1970 году, до сих пор считается классическим способом определения самосознания у животных.

Суть метода проста: исследователи наносят заметную метку на часть тела животного – обычно на лоб – в месте, которое оно не может увидеть без зеркала. Затем наблюдают за его поведением перед отражением. Если животное пытается дотронуться до метки или внимательно ее рассматривает, это считается признаком того, что оно осознает: в зеркале отражается именно оно само.

Лишь немногие виды животных последовательно проходят этот тест:

человекообразные обезьяны (шимпанзе, орангутаны);

дельфины;

слоны;

европейские сороки.

Как реагируют на тест домашние питомцы

Что касается собак, то обычно они сначала испытывают волнение, увидев свое отражение, часто принимая его за другую собаку. Эта реакция обычно угасает, как только они понимают, что у "другой собаки" нет запаха или адекватных социальных реакций.

Фото: pexels

С кошками дело обстоит так: котята часто играют с отражениями, а взрослые кошки, как правило, быстро теряют к ним интерес. Это говорит о том, что они могут понимать, что зеркала не "реальны" на каком-то фундаментальном уровне, даже если не узнают себя полностью.

Почему большинство домашних животных не узнают себя

Неспособность пройти зеркальный тест не свидетельствует о недостатке интеллекта, полагают специалисты. Скорее, это подчеркивает, как разные виды животных развили в себе различные когнитивные способности:

Сенсорные приоритеты: собаки и кошки полагаются в первую очередь на обоняние для идентификации.

Эволюционные потребности: самопознание оказалось критически важным для таких социальных видов, как приматы, но в меньшей степени имеет значение для представителей семейства кошачьих и собак.

Альтернативный интеллект: домашние животные взаимодействуют с окружающим миром, реагируя на свое имя и понимания человеческие эмоции. Узнавание себя в зеркале не несет им никакой практической выгода и этот навык не развивается.

"Хотя невозможно точно узнать, что происходит в голове у кошки, когда она видит свое отражение в зеркале, ее реакция похожа на реакцию кошек, когда они неожиданно сталкиваются с другой кошкой. Их дополнительное замешательство можно легко объяснить тем, что, хотя они и видят другую кошку, они не могут почувствовать ее запах, услышать или потрогать",– цитирует РБК Life доктора Дженнифер Коутс.

Материал по теме Как приучить кошку к переноске: полезные и простые советы

Ранее мы рассказывали, зачем кошки сталкивают предметы и как с этим жить.