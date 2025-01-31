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Нужно ли выгуливать кошку

Нужно ли выгуливать кошек, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 16:32 Фото: pixabay
Судья Всемирной федерации кошек, кандидат биологических наук Марина Литвина высказала свое мнение, нуждаются ли кошки в выгуле на улице, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, кошки, в отличие от собак, не нуждаются в выгуле, поскольку являются территориальными животными и комфортно чувствуют себя на территории квартиры или дома.

"Минусов от выгула кошки гораздо больше, чем плюсов. Кошка – территориальное животное, то есть живет на "своей" территории, поэтому новое пространство для нее стресс. Кроме того, есть опасность встретить собак, которые не всегда мирно настроены. Также не стоит забывать, что есть вирусные инфекции, которые долго живут в окружающей среде", – пояснила эксперт для "Ветеринария и жизнь".

Если же вы хотите выводить питомца на улицу, Литвина рекомендует приучать кошку к прогулкам с раннего возраста. Эксперт советует приучить кошку к шлейке, но она должна быть специальной, так как животное подвижно и может легко из нее выскользнуть.

Начинать выгуливать котенка можно через три недели после полной вакцинации, уточнила эксперт.

Ранее Zakon.kz писал о кошке, которую забыли в грузовом отсеке самолета, и она совершила три перелета за сутки.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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