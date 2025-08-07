Масло вместо диеты: врач раскрыл риски "пищи хищников"

В социальных сетях в последнее время можно увидеть немало роликов, как девушки брикетами едят сливочное масло, чтобы похудеть. Ведь оно – основа "диеты хищника". Этот рацион, состоящий исключительно из животных жиров, стал невероятно популярен, сообщает Zakon.kz.

Врач-эндокринолог, нутрициолог, специалист по спортивной медицине Алексей Калинчев уточняет, что диета хищника, или диета плодоядных, – это еще один вариант низкоуглеводного рациона, который в некоторых случаях помогает довольно быстро похудеть, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе несет немалые риски для здоровья.

Главный из них – повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний из-за большого количества животных жиров.

"Плохой" холестерин (ЛПНП) увеличивает вероятность атеросклероза, особенно при наличии генетической предрасположенности. Также избыток сливочного масла в рационе может вызвать диарею (из-за желчегонного эффекта) и тяжесть в желудке". Алексей Калинчев

В этой ситуации, как отмечает специалист в разговоре с изданием АиФ, радует только одно – много и постоянно есть сливочное масло, тем более в больших количествах, невозможно.

"Ролики, выложенные в соцсетях, – это, скорее, работа на публику, чем реальный рацион молодых девушек", – заключил Калинчев.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

