Советы

Чем лучше заняться 1 декабря и какого цвета одежду выбрать, рассказала астролог

астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 11:07 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, что приготовили звезды на 1 декабря 2025 года и какой цветы одежды выбрать сегодня, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, без лишних слов – самое время заняться делом.

"Луну по-доброму подгоняет Марс, чтобы с раннего утра и до 13 часов по московскому времени (до 15:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) мы успели осуществить все, что задумали – решительный шаг, прорыв или погружение в дело с головой. С 13 до 21 часа (до 23:00 по времени Астаны) пока Луна отнимает корону у Юпитера, слышим мы друг друга плохо, свергаем авторитеты и в чужом глазу видим соринку. Непомерные амбиции и стремление что-то кому-то доказать ни к чему не приводят, а ожидания оборачиваются болезненным осознанием. Лучшее, что можно сделать – строить замки не на песке, а на реальном фундаменте, быть объективнее, замечать свои ошибки и их исправлять", – написала Володина в своем Telegram-канале в понедельник.

Также она отметила, что с 21 часа (с 23:00 по времени Астаны) до конца дня Луна в свободном уходе настраивает пораньше отправиться в царство Морфея, то есть спать.

Вместе с тем астролог дала совет по цвету одежды.

"Начинаем зиму нежно. О самых уместных оттенках этой недели я уже писала. Именно сейчас – когда Венера вошла в Стрелец – моднейший разбеленный розовый идеально соответствует космическим энергиям. Розовые оттенки – это "невинный огонь". От красного – сила, от белого – чистота. Хотите быть нежной завоевательницей, покоряющая мир обаянием, а не агрессивным напором – вы знаете, что надевать!", – добавила Василиса.

Как считает Володина, розовый цвет напоминает о том, что чудеса все-таки случаются.

"Даже железной леди нужны бархатные перчатки и передышка. И серые будни сгладить легко", – заключила она.

Ранее астрологи назвали скрытых миллионеров среди знаков зодиака. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
