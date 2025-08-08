Что и как носить в переходный период из лета в осень – модный совет от звездного стилиста
Фото: Instagram/alexandrrogov
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов 8 августа дал совет модницам, что носить в "переходный период из лета в осень", сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Telegram.
"Пыльники и пальто-халаты из фактурного жаккарда – яркий тренд. Такие легкие акцентные пальто станут незаменимым элементом в переходный период из лета в осень. Как носить? Пользуйтесь моим любимым правилом нейтрализации и стилизуйте эти броские позиции с базой. А если у вас развита насмотренность, то, наоборот, не стесняйтесь миксовать их с другими узорами, цветами и фактурами!" – подписал пост эксперт.
Ранее стилист обратил внимание модниц на новую тенденцию.
