Культура и шоу-бизнес

Что и как носить в переходный период из лета в осень – модный совет от звездного стилиста

Александр Рогов дал новый совет модницам, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 18:25 Фото: Instagram/alexandrrogov
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов 8 августа дал совет модницам, что носить в "переходный период из лета в осень", сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.


"Пыльники и пальто-халаты из фактурного жаккарда – яркий тренд. Такие легкие акцентные пальто станут незаменимым элементом в переходный период из лета в осень. Как носить? Пользуйтесь моим любимым правилом нейтрализации и стилизуйте эти броские позиции с базой. А если у вас развита насмотренность, то, наоборот, не стесняйтесь миксовать их с другими узорами, цветами и фактурами!" – подписал пост эксперт.

Ранее стилист обратил внимание модниц на новую тенденцию.

