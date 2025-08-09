Астрологи назвали три главных сплетника зодиака

Самые разговорчивые представители знаков зодиака не видят свою жизнь без обмена информацией. Они обожают чужие тайны, бережно их собирают и с удовольствием делятся с окружающими, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail предупреждают, что эти три знака точно знают: информация – товар, который всегда можно выгодно продать. И эта троица всегда остается в выигрыше в подобных сделках.

Близнецы

Представители самого болтливого знака просто органически не способны сохранить чей-то секрет, но это еще полбеды. Главная проблема в неумении Близнецов передавать информацию в том виде, в котором она к ним попала, не добавив к истории ничего от себя. С информацией эти подопечные Меркурия обращаются очень вольно, полагая, что истина – ничто, а вот красивая история – что-то да значит.

Водолей

Водолей информацию рассматривает как большую ценность и предмет обмена. Потому говорить, что представители этого знака сплетничают, не совсем корректно: они обменивают менее ценные сведения на те, которые кажутся им более выгодными. И не видят в этом абсолютно ничего плохого: ведь если бы люди не хотели, чтобы сведения о них стали предметом торга или обмена, они бы их держали при себе и ни с кем не делились.

Стрелец

Сосредоточенный на себе и своей жизни Стрелец не особенно любит слушать о чьих-то там делах и проблемах и всегда стремится перевести разговор на единственный интересный ему предмет, но, если по каким-то причинам не получается, запросто выболтает чужие тайны и секреты. Причем те, о которых его особенно просили молчать, расскажет первыми: не из вредности, конечно же, а просто потому, что они первыми же в голову и придут.

