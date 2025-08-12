Косметолог рассказала, как выбрать скраб для здоровой кожи

Многие пользуются скрабами, чтобы очистить и смягчить кожу, но важно помнить – не все средства одинаково полезны, сообщает Zakon.kz.

Российская косметолог-эстетист Маргарита Конева в интервью KP.RU рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе скраба.

Скраб – это косметическое средство на гелевой или кремовой основе с абразивными частицами, например, измельченными косточками ягод, ореховой кожурой, солью, сахаром или кофейной гущей.

Эксперт советует отдавать предпочтение скрабам с натуральными частицами – они действуют мягче и бережнее.

Перед нанесением таких средств рекомендуется немного подержать их на коже, чтобы острые гранулы смягчились и не травмировали кожу. Также косметолог предупредила: скрабы лучше не использовать при воспалениях, шелушениях и акне.

Конева порекомендовала крафтовые скрабы с коротким сроком хранения – в них меньше консервантов и синтетических отдушек. В качестве альтернативы эксперт советует энзимные пудры – они деликатно очищают кожу и не повреждают ее. Использовать такие средства можно 1-2 раза в неделю.

