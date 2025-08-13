Гороскоп на 13 августа: сократите телефонные разговоры и переписку

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 13 августа, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вы будете на редкость нетерпеливы. Это может вызвать массу никому не нужных вопросов о причинах оного состояния, так что имеет смысл постараться нетерпение скрыть.

Телец

Любой пустяк сможет наделать много шуму. Выходя из дому постарайтесь проследить, все ли в порядке – забытая мелочь будет стоить вам целого дня нервотрепки.

Близнецы

События сегодня будут очень мало зависеть от вашего желания. Под них лучше подстроиться, чем полностью их игнорировать, или, хуже того, пытаться против них восстать.

Рак

Если вы не в состоянии справиться со взятым на себя делом, вежливо извинитесь и верните его хозяину. Не стоит слишком упираться, пытаясь оправдать чьи-то надежды.

Лев

Вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем. Придется все-таки несколько потеснить этого монополиста.

Дева

Уделите завтра побольше внимания людям вас окружающим. Узнаете много нового и интересного.

Весы

Сегодня практически все, что вас волновало до сих пор может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, лишь на день. Но отдохнуть-то вы успеете.

Скорпион

Чего-то сегодня будет много. Даже слишком. Чего именно – не известно, но, будем надеяться, не неприятностей.

Стрелец

Сегодня вы будете спокойны, как дохлый лев, чем вызовете восхищение наблюдателей. Спокойствие, правда, наверняка будет показное, но об этом никто не догадается.

Козерог

Сократите до минимума телефонные разговоры и переписку. Сегодня вам необходимо будет видеть глаза того, с кем беседуете.

Водолей

Сегодня у вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не воплотите ее в жизнь, либо не убедитесь в полной ее несостоятельности. Общаться с вами будет непросто.

Рыбы

Сегодняшний день необходимо посвятить активному отдыху. Вечер – общению с людьми, которые понимают вас, и которых понимаете вы, ибо после дня активного отдыха на препирательства сил не останется.

