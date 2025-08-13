#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.29
629.54
6.77
Советы

Гороскоп на 13 августа: сократите телефонные разговоры и переписку

Гороскоп на 13 августа, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 07:20 Фото: pixabay
Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 13 августа, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вы будете на редкость нетерпеливы. Это может вызвать массу никому не нужных вопросов о причинах оного состояния, так что имеет смысл постараться нетерпение скрыть.

Телец

Любой пустяк сможет наделать много шуму. Выходя из дому постарайтесь проследить, все ли в порядке – забытая мелочь будет стоить вам целого дня нервотрепки.

Близнецы

События сегодня будут очень мало зависеть от вашего желания. Под них лучше подстроиться, чем полностью их игнорировать, или, хуже того, пытаться против них восстать.

Рак

Если вы не в состоянии справиться со взятым на себя делом, вежливо извинитесь и верните его хозяину. Не стоит слишком упираться, пытаясь оправдать чьи-то надежды.

Лев

Вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем. Придется все-таки несколько потеснить этого монополиста.

Дева

Уделите завтра побольше внимания людям вас окружающим. Узнаете много нового и интересного.

Весы

Сегодня практически все, что вас волновало до сих пор может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, лишь на день. Но отдохнуть-то вы успеете.

Скорпион

Чего-то сегодня будет много. Даже слишком. Чего именно – не известно, но, будем надеяться, не неприятностей.

Стрелец

Сегодня вы будете спокойны, как дохлый лев, чем вызовете восхищение наблюдателей. Спокойствие, правда, наверняка будет показное, но об этом никто не догадается.

Козерог

Сократите до минимума телефонные разговоры и переписку. Сегодня вам необходимо будет видеть глаза того, с кем беседуете.

Водолей

Сегодня у вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не воплотите ее в жизнь, либо не убедитесь в полной ее несостоятельности. Общаться с вами будет непросто.

Рыбы

Сегодняшний день необходимо посвятить активному отдыху. Вечер – общению с людьми, которые понимают вас, и которых понимаете вы, ибо после дня активного отдыха на препирательства сил не останется.

Чтобы отвлечься от трудовых задач и обязанностей, погрузитесь в мир кино. Например, про медвежонка бренда одежды Ralph Lauren.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Арахис способен продлить молодость, уверены ученые
Советы
06:25, Сегодня
Арахис способен продлить молодость, уверены ученые
Почему нужно обязательно позволять себе ничего не делать
Советы
20:31, 12 августа 2025
Почему нужно обязательно позволять себе ничего не делать
Удача выбрала Львов, Дев и Весов: кто и почему окажется на вершине
Советы
20:00, 12 августа 2025
Удача выбрала Львов, Дев и Весов: кто и почему окажется на вершине
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: