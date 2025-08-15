Гороскоп на 15 августа: обуздайте порывы

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 15 августа, сообщает Zakon.kz.

Овен

Этот день не должен закончиться на тоскливой ноте, и вам предстоит сделать для этого все необходимое. Уделите полчаса обдумыванию планов на ближайшее время.

Телец

На мучающий вас вопрос никто кроме вас не ответит. Причем чем дольше вы будете поиски ответа откладывать, тем больше времени они займут. Почему бы не начать их сейчас?

Близнецы

Свежесть вашего подхода к набившим оскомину проблемам сегодня будет поражать самое смелое воображение. Единственным ограничением могут стать ваши силы – их будет немного.

Рак

День этот будет очень неплох. Вы будете чувствовать себя как дома всюду, где бы вы ни находились.

Лев

При желании сегодня вы смогли бы услышать и понять язык животных и растений. Ваши чувства будут обострены, и их придется тщательно оберегать.

Дева

Постарайтесь сегодня добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительного времени. Результатом может стать произведение, которым вы будете гордиться всю оставшуюся жизнь.

Весы

Сегодня вам море будет чуть выше колена, горы же – по плечо. Примерно такое же настроение будет овладевать каждым, кто окажется с вами рядом. Если не перейдете границы дозволенного, этот день будете вспоминать долго и с удовольствием.

Скорпион

Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.

Стрелец

Маленькие знаки внимания с вашей стороны будут весьма высоко оценены. Этим стоит воспользоваться, чтобы впоследствии не откупаться дорогими подарками.

Козерог

Сегодня у вас резко замедлится реакция на внешние раздражители. Бороться с этим явлением не только трудно, но и бесполезно, так что и не пытайтесь.

Водолей

Наиболее удачливым будет тот, у кого лучше развита фантазия. Всякое событие можно интерпретировать по-разному. Так кто же вам мешает рассматривать происходящее так, как вам удобно?

Рыбы

Сегодня вами овладеет легкое безумие, которое, вопреки распространенному мнению, нисколько не приблизит вас к заветной цели. Так что, если не хотите, чтобы день пропал даром, постарайтесь свои порывы обуздать.

