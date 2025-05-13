Гороскоп на 13 мая: отдохнуть не получится

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили гороскоп для всех знаков зодиака на 13 мая, сообщает Zakon.kz.

Овен

Если для достижения цели, которую вы толкаете, требуется немного риска, сегодня вы сможете на него решиться. Если же вы проиграете, то сможете утешиться тем фактом, что приобрели полезный жизненный опыт.

Телец

Даже если вас сегодня будут преследовать неприятности, не давайте им завладеть собой. Тем более что к вечеру все в итоге окажется не так уж и плохо.

Близнецы

Никакие отношения не могут быть построены на кабальной зависимости. Дайте свободу своему партнеру и насладитесь ею сами.

Рак

Если сегодня вам придется что-то выбирать, не останавливайтесь, пока не пересмотрите все, что имеется в наличии. Согласно закону всеобъемлющего свинства, самый привлекательный и наиболее подходящий вариант окажется наиболее глубоко закопанным.

Лев

Сегодня у вас будет реальный шанс заставить окружающих плясать под свою дудку. Продумайте тактику, и вы сможете извлечь из этого обстоятельства немало пользы.

Дева

Будьте аккуратнее, предпринимая те или иные действия. Сегодня вам предстоит сделать некоторый выбор. Не пожалейте времени на раздумья.

Весы

Если вы сегодня позволите себе расслабиться и перестать контролировать происходящее, цена подобного легкомыслия может оказаться высоковатой. Отдохнуть нынче не удастся.

Скорпион

Преодолевая полосу расставленных жизнью препятствий, старайтесь действовать не силой, а разумом. В противном случае ваши шансы на успешное преодоление дистанции близки к нулю.

Стрелец

Способность к сочувствию позволяет вам лучше понимать других. Вы способны разобраться в их переживаниях и желаниях, а также квалифицированно утешить.

Козерог

Сегодня на первом плане могут оказаться территориальные проблемы. Решить вы их все равно не решите, но целый день на это растратите, это точно.

Водолей

Сегодня вас могут обличить ответственностью, которой вы в общем-то отнюдь не жаждете. Не отказывайтесь сразу, просто поставьте свои условия.

Рыбы

Сегодня, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас для подобного упражнения особых причин нет, а времени и душевных сил, на это дело потраченных, будет жаль.

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