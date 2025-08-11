Гороскоп на 11 августа: жажда дальних странствий

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 11 августа, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вам будет довольно трудно найти выход для своей энергии. Просто ее будет очень много, и утилизировать всю не удастся.

Телец

Сегодня вам не стоит особенно прислушиваться к тому, что будут говорить за вашей спиной. Бог с ними, с завистниками. Нынче вам вообще никто не указ, делайте, что хотите.

Близнецы

Вы будете крайне категоричны во всяком действии. Если дело касается общепринятых правил – вы либо будете по ханжески следовать всякой букве, либо пойдете против всех. Велика вероятность нарваться на неприятности.

Рак

Сегодня для вас велика опасность удариться в какую-либо мистико-религиозную чепуху. Проведите этот день с человеком, обладающим чувством юмора, если хотите этого избежать.

Лев

То, что вы считали сугубо конфиденциальной информацией, на поверку окажется секретом Полишинеля. Не ставьте себя в глупое положение, делая из нее большую тайну.

Дева

Спланировав этот день – не меняйте планов. Он будет удачен лишь в том случае, если вы станете следовать расписанию пункт за пунктом.

Весы

Сегодня вы вряд ли будете способны сделать что-то серьезное. Зато рассмешить сможете кого угодно и без особых усилий.

Скорпион

Давать объяснения стоит лишь тогда, когда их есть кому слушать. Если же вас слушать не желают – не объясняйте, просто поступайте как считаете нужным. Либо подождите до завтра.

Стрелец

Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.

Козерог

Сегодня ваша личность неожиданно о кружится таинственностью, и будет привлекать толпы любопытствующих. Гонять их поганой метлой абсолютно бесполезно, остается лишь поддержать вдруг образовавшееся реноме мистификатора.

Водолей

Вам, возможно, будет дан такой импульс, на котором вы сможете продержаться недели две-три. Можете, конечно, просадить весь заряд энергии и энтузиазма и за один день, но тогда вам придется найти себе дело поистине титаническое.

Рыбы

Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям.

