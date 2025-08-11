Казахстанку оштрафовали на 20 тысяч за "сбор грибов" в Боровом
Жительница Казахстана в социальных сетях заявила, что сбор грибов Боровом для нее обошелся штрафом в 20 тысяч тенге. Также, по ее словам, уборкой на территории парка занимаются туристы и отдыхающие, а не сотрудники, сообщает Zakon.kz.
Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" решила разъяснить ситуацию и выступить с заявлением на эти обвинения.
"Штраф был оформлен не за сбор грибов, а за съезд с дороги общего пользования в лесной массив на автомобиле, что запрещено правилами поведения в национальном парке".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"
Далее речь зашла об уборке мусора "вместо сотрудников парка".
"Отметим, что контейнеры, показанные на фото, не относятся к территории нацпарка. У нас установлены иные контейнеры".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"
Администрация парка также уточнила, что сотрудники всегда благодарны жителям и гостям, которые помогают сохранять чистоту.
"Вместе с тем призываем проверять информацию, чтобы избежать недоразумений. Перед посещением парка рекомендуется ознакомиться с правилами – это поможет сохранить природу и избежать неприятных ситуаций".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"
