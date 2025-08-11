Казахстанку оштрафовали на 20 тысяч за "сбор грибов" в Боровом

Жительница Казахстана в социальных сетях заявила, что сбор грибов Боровом для нее обошелся штрафом в 20 тысяч тенге. Также, по ее словам, уборкой на территории парка занимаются туристы и отдыхающие, а не сотрудники, сообщает Zakon.kz.

Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" решила разъяснить ситуацию и выступить с заявлением на эти обвинения. Первое. "Штраф был оформлен не за сбор грибов, а за съезд с дороги общего пользования в лесной массив на автомобиле, что запрещено правилами поведения в национальном парке". Пресс-служба ГНПП "Бурабай" Второе. Далее речь зашла об уборке мусора "вместо сотрудников парка". "Отметим, что контейнеры, показанные на фото, не относятся к территории нацпарка. У нас установлены иные контейнеры". Пресс-служба ГНПП "Бурабай" Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ҚР ПІБ "Бурабай" Мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" ММ (@parkburabay) Администрация парка также уточнила, что сотрудники всегда благодарны жителям и гостям, которые помогают сохранять чистоту. "Вместе с тем призываем проверять информацию, чтобы избежать недоразумений. Перед посещением парка рекомендуется ознакомиться с правилами – это поможет сохранить природу и избежать неприятных ситуаций". Пресс-служба ГНПП "Бурабай" Материал по теме Не парк, а природная зона: что категорически нельзя делать в ботсаду Алматы Ранее мы рассказывали, что 5 августа 2025 года двое посетителей Главного ботанического сада Алматы едва не задушили лебедя. Уже через три дня в полиции заявили, что злоумышленнику назначили наказание в виде административного ареста на семь суток.

