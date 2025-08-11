#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Общество

Казахстанку оштрафовали на 20 тысяч за "сбор грибов" в Боровом

штраф, грибы, Боровое, разъяснение, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 13:10 Фото: Zakon.kz
Жительница Казахстана в социальных сетях заявила, что сбор грибов Боровом для нее обошелся штрафом в 20 тысяч тенге. Также, по ее словам, уборкой на территории парка занимаются туристы и отдыхающие, а не сотрудники, сообщает Zakon.kz.

Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" решила разъяснить ситуацию и выступить с заявлением на эти обвинения.

Первое.

"Штраф был оформлен не за сбор грибов, а за съезд с дороги общего пользования в лесной массив на автомобиле, что запрещено правилами поведения в национальном парке".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

Второе.

Далее речь зашла об уборке мусора "вместо сотрудников парка".

"Отметим, что контейнеры, показанные на фото, не относятся к территории нацпарка. У нас установлены иные контейнеры".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

Администрация парка также уточнила, что сотрудники всегда благодарны жителям и гостям, которые помогают сохранять чистоту.

"Вместе с тем призываем проверять информацию, чтобы избежать недоразумений. Перед посещением парка рекомендуется ознакомиться с правилами – это поможет сохранить природу и избежать неприятных ситуаций".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 13:10
Не парк, а природная зона: что категорически нельзя делать в ботсаду Алматы

Ранее мы рассказывали, что 5 августа 2025 года двое посетителей Главного ботанического сада Алматы едва не задушили лебедя. Уже через три дня в полиции заявили, что злоумышленнику назначили наказание в виде административного ареста на семь суток.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
