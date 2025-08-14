Опасная правда о шумоподавляющих наушниках: предупреждение невролога

Российский врач-невролог, кандидат медицинских наук Наталья Лебедева назвала опасные последствия использования шумоподавляющих наушников, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru она отметила, что шумоподавляющие наушники популярны благодаря способности создавать идеальные условия для прослушивания музыки или работы в шумных местах. Однако, по словам врача, они могут ухудшить восприятие звуков мозгом.

"Если злоупотреблять использованием таких наушников, может возникнуть сенсорный дефицит (от редакции: так называют состояние, когда человек испытывает трудности с восприятием информации, поступающей от органов чувств. На практике это может проявляться как снижение чувствительности или же чрезмерные реакции на звуки, свет, запахи и тому подобное)", – объяснила Наталья Лебедева.

Эксперт считает, что один из рисков использования шумоподавляющих наушников – это нарушение пространственной ориентации.

Например, если вас позвали на улице, то вы не сможете понять, откуда идет звук – сзади, слева или справа.

Как подчеркнула невролог, риск негативных последствий минимален при разумном использовании наушников с шумоподавлением – не более 1,5-2 часов в день.

Если человек прекратит их использовать, нормальное восприятие звуков, как правило, восстанавливается через 1-2 месяца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

