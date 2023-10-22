Врач рассказал, какой уровень звука должен быть в наушниках

Российский врач Иван Ромасов назвал какой уровень громкости является максимально допустимым в наушника и почему вредно в их засыпать, сообщает Zakon.kz

Медик в беседе с "Известиями" привел нормы Всемирной организации здравоохранения, согласно которым музыка не должна быть громче 70 дБ. При этом ее можно слушать не более 60 минут в день.



Ромасов также перечислил последствия неправильного использования наушников. Так, они могут спровоцировать ухудшение слуха, угнетение слуховых центров мозга, нарушение функций внутреннего уха и вестибулярного аппарата. Кроме того длительное использование наушников может привести к образованию серных пробок и занесению инфекции, добавил терапевт.

Специалист также категорически не советует спать в наушниках. "Головной мозг должен отдыхать во время сна. При надетых наушниках и включенной музыке он получает дополнительную нагрузку", — пояснил Ромасов.

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