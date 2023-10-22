Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Врач рассказал, какой уровень звука должен быть в наушниках

Врач рассказал, какой уровень звука должен быть в наушниках Фото: pixabay
Российский врач Иван Ромасов назвал какой уровень громкости является максимально допустимым в наушника и почему вредно в их засыпать, сообщает Zakon.kz

Медик в беседе с "Известиями" привел нормы Всемирной организации здравоохранения, согласно которым музыка не должна быть громче 70 дБ. При этом ее можно слушать не более 60 минут в день.

Ромасов также перечислил последствия неправильного использования наушников. Так, они могут спровоцировать ухудшение слуха, угнетение слуховых центров мозга, нарушение функций внутреннего уха и вестибулярного аппарата. Кроме того длительное использование наушников может привести к образованию серных пробок и занесению инфекции, добавил терапевт.

Специалист также категорически не советует спать в наушниках. "Головной мозг должен отдыхать во время сна. При надетых наушниках и включенной музыке он получает дополнительную нагрузку", — пояснил Ромасов.

Ранее врачи рассказали, что помогает от "офисных" болей в спине.

Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
торги на бирже
Курсы валют на выходные дни: 21 и 22 октября
Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления