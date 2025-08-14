#АЭС в Казахстане
Советы

15 августа – Степанов день: категорически нельзя играть свадьбы и работать в саду

лошади, венки, традиции, приметы, Степанов день, 15 августа, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 15:17 Фото: pexels
В народном календаре 15 августа – Степанов день или день Степана Сеновала. К этому дню жители деревень завершали сенокосную пору и устраивали праздник, сообщает Zakon.kz.

В этот день предки обращали внимание на различные приметы. Раньше верили, что погода в сентябре будет такой же, как в праздник.

К примеру, дождь сулил хороший урожай картофеля, а также гарантировал защиту от лесных пожаров до конца лета.

Как отмечено в публикации издания "Известия", существовали и другие приметы:

  • кошка царапает стену – погода испортится;
  • овцы стоят головами друг к другу – будет гроза;
  • сильный северо-восточный ветер – зерновые не уродятся;
  • паук плетет паутину – к дождю;
  • лягушки громко квакают – к ливням; если вечером лягушки замолкают, утром возможны заморозки.

Святого Стефана почитали как покровителя лошадей, поэтому 15 августа этим животным уделяли особое внимание.

Лошадей освобождали от работы, позволяя им отдохнуть после сбора урожая. Их досыта кормили, купали, расчесывали и вплетали в гривы цветные ленты.

Еще один интересный факт. Чтобы лошади оставались здоровыми и послушными, в праздник их "поили через серебро". Лошадей приводили к источнику, бросали в воду серебряную монету и давали напиться. Потом монету доставали и прятали в конюшне, чтобы она защищала животных от нечистой силы.

Что нельзя

  • В этот день нельзя обижать лошадей.
  • Работать в саду и огороде нельзя, иначе можно накликать беду.
  • 15 августа категорически нельзя устраивать свадьбы и проводить масштабные гуляния.
  • Не стоит признаваться в любовных чувствах, так как симпатия не окажется взаимной.
  • Нельзя оставлять окна открытыми, так как ветер может сдуть весь достаток.

Что можно

  • Молодые девушки должны обязательно умыться "серебряной" водой, тогда красота сохранится на долгие годы.
  • Незамужние женщины проводили обряды и гадали на суженых.
  • В этот день собирали 12 разных целебных трав (клевер, мяту, ромашку, пижму, полынь и другие) и всей семьей плели "Степанов венок". Его приносили в избу и вешали в красном углу. В случае болезни кого-то из домочадцев из венка брали травы для приготовления целебного отвара, чтобы дух цветущего летнего луга отогнал недуги.

Целебная сила венка, как сказано в материале "Вокруг света", сохранялась до следующей весны.

Ранее мы рассказали, что в народном календаре день 14 августа называют Медовым Спасом. Это один из трех Спасов, которые празднуют в августе. За Медовым Спасом следует Яблочный Спас – его празднуют 19 августа, а затем – Ореховый – 29 августа.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
