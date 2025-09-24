#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Советы

25 сентября – особенный день: почему с ним связано столько запретов

Артамон Змеевик, 25 сентября, праздник, змеи, запреты, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 14:13 Фото: pexels
25 сентября 2025 года в народном календаре известно как день Артамона Змеевика. В этом году он выпадает на четверг. Праздник получил такое название, потому что к этому времени завершался теплый сезон – змеи окончательно уползали в свои норы, сообщает Zakon.kz.

"Артамон последний раз змей на волю выпускает, потом – замыкает их до весны", – любили говорить в народе.

Что нельзя делать

Так, Артамон Змеевик в народном календаре считался непростым днем со множеством запретов. Некоторые из них были связаны со змеями.

Например, возбранялось убивать пресмыкающихся, чтобы не навлечь на семью болезни, разлад и бедность. Также не следовало уходить глубоко в лес или в места, где они обитают, – считалось, что встреча с ними в этот день может быть смертельно опасна.

Если же похода в чащу избежать не удавалось, с собой следовало взять небольшой "подарок" – встретившейся на пути змее оставляли молоко или яйца. Если она съедала подношение, это сулило большую удачу.

Что еще нельзя:

  • предаваться дурным мыслям и совершать злые поступки;
  • заниматься тяжелым трудом – это время для духовного спокойствия и молитвы, а не для изнуряющей работы;
  • обходить стороной нуждающихся – милосердие привлекает небесное благословение;
  • стричь волосы и ногти – можно "отрезать" здоровье и удачу;
  • принимать подарки от незнакомцев – вместе с ними в "дар" можно получить бедность или хворь;
  • наводить порядок в доме – с мусором из жилища можно "вымести" достаток и удачу.

Конечно, были и разрешения. 25 сентября рекомендовалось продолжать сбор осенних ягод. Женщины в этот день занимались заготовками на зиму и варили из рябины вкусные и полезные угощения – компоты, кисели и настойки.

Народные приметы

В этот день было принято наблюдать за природой, чтобы составить прогноз о том, какой будет погода в зимние месяцы. К примеру:

  • дубы и березы уже сбросили всю листву – зима будет мягкой;
  • листья остаются на деревьях – с декабря по февраль ожидаются трескучие морозы;
  • гром гремит – к теплой и продолжительной осени;
  • дождь в этот день – к долгой и морозной зиме.

Были свои приметы и у охотников. Как сказано в публикации издания "Известия",  для отправлявшихся 25 сентября на первый осенний промысел встреча с зайцем предвещала удачную охоту и сытую зиму для всей семьи.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 14:13
Казахстанцев предупредили о ядовитых змеях в "Бурабае"

Ранее мы рассказывали, что студент 4-го курса Кызылординского музыкального высшего колледжа имени Казангапа Нурсултан Икрамов – хозяин трех змей, которые живут в его доме. Один из питомцев, которого Нурсултан назвал Айголек, любит музыку и даже слушает кюи Курмангазы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Что опасно делать в Змеиный день: приметы на 12 июня
10:52, 11 июня 2025
Что опасно делать в Змеиный день: приметы на 12 июня
Пяти знакам зодиака Василиса Володина предсказала "золотую полосу" с 25 сентября
09:32, Сегодня
Пяти знакам зодиака Василиса Володина предсказала "золотую полосу" с 25 сентября
Гороскоп на 24 сентября: все двери открыты
08:05, Сегодня
Гороскоп на 24 сентября: все двери открыты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: