25 сентября – особенный день: почему с ним связано столько запретов

25 сентября 2025 года в народном календаре известно как день Артамона Змеевика. В этом году он выпадает на четверг. Праздник получил такое название, потому что к этому времени завершался теплый сезон – змеи окончательно уползали в свои норы, сообщает Zakon.kz.

"Артамон последний раз змей на волю выпускает, потом – замыкает их до весны", – любили говорить в народе.

Что нельзя делать

Так, Артамон Змеевик в народном календаре считался непростым днем со множеством запретов. Некоторые из них были связаны со змеями.

Например, возбранялось убивать пресмыкающихся, чтобы не навлечь на семью болезни, разлад и бедность. Также не следовало уходить глубоко в лес или в места, где они обитают, – считалось, что встреча с ними в этот день может быть смертельно опасна.

Если же похода в чащу избежать не удавалось, с собой следовало взять небольшой "подарок" – встретившейся на пути змее оставляли молоко или яйца. Если она съедала подношение, это сулило большую удачу.

Что еще нельзя:

предаваться дурным мыслям и совершать злые поступки;

заниматься тяжелым трудом – это время для духовного спокойствия и молитвы, а не для изнуряющей работы;

обходить стороной нуждающихся – милосердие привлекает небесное благословение;

стричь волосы и ногти – можно "отрезать" здоровье и удачу;

принимать подарки от незнакомцев – вместе с ними в "дар" можно получить бедность или хворь;

наводить порядок в доме – с мусором из жилища можно "вымести" достаток и удачу.

Конечно, были и разрешения. 25 сентября рекомендовалось продолжать сбор осенних ягод. Женщины в этот день занимались заготовками на зиму и варили из рябины вкусные и полезные угощения – компоты, кисели и настойки.

Народные приметы

В этот день было принято наблюдать за природой, чтобы составить прогноз о том, какой будет погода в зимние месяцы. К примеру:

дубы и березы уже сбросили всю листву – зима будет мягкой;

листья остаются на деревьях – с декабря по февраль ожидаются трескучие морозы;

гром гремит – к теплой и продолжительной осени;

дождь в этот день – к долгой и морозной зиме.

Были свои приметы и у охотников. Как сказано в публикации издания "Известия", для отправлявшихся 25 сентября на первый осенний промысел встреча с зайцем предвещала удачную охоту и сытую зиму для всей семьи.

Материал по теме Казахстанцев предупредили о ядовитых змеях в "Бурабае"

Ранее мы рассказывали, что студент 4-го курса Кызылординского музыкального высшего колледжа имени Казангапа Нурсултан Икрамов – хозяин трех змей, которые живут в его доме. Один из питомцев, которого Нурсултан назвал Айголек, любит музыку и даже слушает кюи Курмангазы.