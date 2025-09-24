25 сентября – особенный день: почему с ним связано столько запретов
"Артамон последний раз змей на волю выпускает, потом – замыкает их до весны", – любили говорить в народе.
Что нельзя делать
Так, Артамон Змеевик в народном календаре считался непростым днем со множеством запретов. Некоторые из них были связаны со змеями.
Например, возбранялось убивать пресмыкающихся, чтобы не навлечь на семью болезни, разлад и бедность. Также не следовало уходить глубоко в лес или в места, где они обитают, – считалось, что встреча с ними в этот день может быть смертельно опасна.
Если же похода в чащу избежать не удавалось, с собой следовало взять небольшой "подарок" – встретившейся на пути змее оставляли молоко или яйца. Если она съедала подношение, это сулило большую удачу.
Что еще нельзя:
- предаваться дурным мыслям и совершать злые поступки;
- заниматься тяжелым трудом – это время для духовного спокойствия и молитвы, а не для изнуряющей работы;
- обходить стороной нуждающихся – милосердие привлекает небесное благословение;
- стричь волосы и ногти – можно "отрезать" здоровье и удачу;
- принимать подарки от незнакомцев – вместе с ними в "дар" можно получить бедность или хворь;
- наводить порядок в доме – с мусором из жилища можно "вымести" достаток и удачу.
Конечно, были и разрешения. 25 сентября рекомендовалось продолжать сбор осенних ягод. Женщины в этот день занимались заготовками на зиму и варили из рябины вкусные и полезные угощения – компоты, кисели и настойки.
Народные приметы
В этот день было принято наблюдать за природой, чтобы составить прогноз о том, какой будет погода в зимние месяцы. К примеру:
- дубы и березы уже сбросили всю листву – зима будет мягкой;
- листья остаются на деревьях – с декабря по февраль ожидаются трескучие морозы;
- гром гремит – к теплой и продолжительной осени;
- дождь в этот день – к долгой и морозной зиме.
Были свои приметы и у охотников. Как сказано в публикации издания "Известия", для отправлявшихся 25 сентября на первый осенний промысел встреча с зайцем предвещала удачную охоту и сытую зиму для всей семьи.
