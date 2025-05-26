Почему пить чай без сахара вредно

Чай остается одним из популярнейших напитков в мире. И у каждого есть свои предпочтения. Кто-то выбирает варианты с молоком, кто-то – с сахаром. Другим же нравится пакетированный, нежели листовой, сообщает Zakon.kz.

Тем временем, как утверждает профессиональный дегустатор чая и чемпион России по чайной миксологии Наталья Ларионова, у чая с сахаром есть ряд неочевидных преимуществ.

Зачем пить чай с сахаром

Например, по ее словам, сладкий чай помогает взбодриться, что понятно: повышается уровень глюкозы в крови – пусть и ненадолго.

По этой же причине чай с сахаром рекомендуется пить при слабости или головокружении – это поможет привести самочувствие в норму. Чай без сахара в таких ситуациях не очень поможет.

Что касается вкусовых качеств, то сахар способен усилить вкусоароматику некрепко заваренного чая, а у более терпких сортов, выделяющих много дубильных веществ, наоборот, сгладить горчинку.

Когда чай без сахара может быть вреден

В редких случаях встречается индивидуальная непереносимость напитка, а слишком крепкий настой черного чая следует осторожно пить тем, у кого диагностировано повышенное глазное давление.

Также, как отмечено в публикации издания РБК Life, чрезмерное употребление чая может привести к обезвоживанию из-за мочегонного эффекта (он усиливается при добавлении в чай молока). Поэтому рекомендуется восполнять потерю жидкости, выпивая стакан воды, особенно в жаркую погоду.

Кроме того, черный и зеленый чаи содержат кофеин и танины, которые отвечают за бодрость.

Поэтому Ольга Аришева, кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог не советует пить чай перед сном, особенно тем, кто страдает бессонницей или не может подолгу уснуть.

Еще из-за красящих веществ чай может повлиять на цвет зубной эмали, а очень крепкий чай – даже вымыть фтор из зубов.

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Чем заменить сахар в чае

Если вы не хотите добавлять в рацион лишний сахар, его всегда можно заменить альтернативными подсластителями: медом, кленовым сиропом, кокосовым сахаром или стевией.

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Тем временем жители в селах Жамбыл и Шагырсай на севере Казахстана, по всей видимости, станут больше пить чай. Они полностью отказались от употребления и продажи алкоголя.