Почему пить чай без сахара вредно
Тем временем, как утверждает профессиональный дегустатор чая и чемпион России по чайной миксологии Наталья Ларионова, у чая с сахаром есть ряд неочевидных преимуществ.
Зачем пить чай с сахаром
Например, по ее словам, сладкий чай помогает взбодриться, что понятно: повышается уровень глюкозы в крови – пусть и ненадолго.
По этой же причине чай с сахаром рекомендуется пить при слабости или головокружении – это поможет привести самочувствие в норму. Чай без сахара в таких ситуациях не очень поможет.
Что касается вкусовых качеств, то сахар способен усилить вкусоароматику некрепко заваренного чая, а у более терпких сортов, выделяющих много дубильных веществ, наоборот, сгладить горчинку.
Когда чай без сахара может быть вреден
В редких случаях встречается индивидуальная непереносимость напитка, а слишком крепкий настой черного чая следует осторожно пить тем, у кого диагностировано повышенное глазное давление.
Также, как отмечено в публикации издания РБК Life, чрезмерное употребление чая может привести к обезвоживанию из-за мочегонного эффекта (он усиливается при добавлении в чай молока). Поэтому рекомендуется восполнять потерю жидкости, выпивая стакан воды, особенно в жаркую погоду.
Кроме того, черный и зеленый чаи содержат кофеин и танины, которые отвечают за бодрость.
Поэтому Ольга Аришева, кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог не советует пить чай перед сном, особенно тем, кто страдает бессонницей или не может подолгу уснуть.
Еще из-за красящих веществ чай может повлиять на цвет зубной эмали, а очень крепкий чай – даже вымыть фтор из зубов.
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Чем заменить сахар в чае
Если вы не хотите добавлять в рацион лишний сахар, его всегда можно заменить альтернативными подсластителями: медом, кленовым сиропом, кокосовым сахаром или стевией.
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Тем временем жители в селах Жамбыл и Шагырсай на севере Казахстана, по всей видимости, станут больше пить чай. Они полностью отказались от употребления и продажи алкоголя.