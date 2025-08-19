#АЭС в Казахстане
Советы

Врач рассказал, можно ли увеличить рост во взрослом возрасте

сантиметровая лента, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 19:41 Фото: pixabay
После 18-25 лет кости человека больше не удлиняются и рост не увеличивается. Однако есть два способа "вырасти" во взрослом возрасте, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал врач Вячеслав Артищев.

"Единственный способ радикально увеличить рост во взрослом возрасте – удлинение костей по методу Илизарова. Суть: кость ломают, фиксируют аппаратом и постепенно (по 1 мм в день) растягивают. Новые ткани нарастают в промежутке. Процесс мучительный (6-12 месяцев), дорогой и рискованный (возможны инфекции, деформации). Но дает до 10 см к росту", – отметил доктор.

Но есть и второй вариант, который обойдется дешевле и будет благом для здоровья. Это – исправление осанки.

"Расправленные плечи и прямой позвоночник "добавляют" около 2-3 см роста. Поэтому важно укреплять мышцы спины и корсета – это уменьшает компрессию межпозвонковых дисков. А вот колоть себе гормон роста не стоит. Это популярный миф среди желающих подрасти. Но наука категорична: если зоны роста закрыты, гормон не увеличит длину костей. Он может слегка стимулировать рост хрящей (например, ушных или носовых), укрепить мышцы, но не сделать вас выше", – заключил доктор.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач раскрыл условие, при котором горячие напитки повышают риск рака. Оказывается, что решающее значение имеет частота употребления и размер глотков.

Андрей Дюсупов
