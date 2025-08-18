#АЭС в Казахстане
Советы

Названы 5 знаков зодиака, которые не переносят критику в работе

Работа, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 08:42 Фото: pixabay
Работа – не просто место, где зарабатывают деньги. Для многих это еще и поле самоутверждения, зона контроля или пространство, где особенно болезненно воспринимаются чужие замечания, сообщает Zakon.kz.

Как поясняют астрологи Леди Mail, они могут делать вид, что все в порядке, но на самом деле запомнят замечание надолго.

Козерог

На первый взгляд Козерог может показаться идеальным кандидатом для объективной оценки –рационален, трудолюбив, умеет держать лицо. Но именно потому, что он сам с себя требует максимума, критика от других воспринимается как вмешательство в его строго структурированный внутренний мир.

Рыбы

Представители этого знака нередко воспринимают рабочие замечания как упрек их личной ценности. Рыбы могут замкнуться, начать избегать общения и даже задуматься о смене работы – просто потому, что эмоциональный фон стал для них токсичным. И неважно, насколько мала была претензия, – она уже осела в их памяти.

Весы

Представители этого знака зодиака стремятся к гармонии даже в офисе. Они стараются быть удобными, дипломатичными, поддерживать хорошие отношения со всеми. И именно поэтому критика в их адрес – это удар по их главному усилию: быть принятыми. Даже если замечание справедливо, Весы будут обдумывать, как теперь к ним относятся, не разрушилась ли репутация, не обиделись ли они сами.

Лев

Если есть что-то, что Лев воспринимает как личное оскорбление – это сомнение в его профессионализме. Представители этого знака могут быть отличными сотрудниками и даже прирожденными лидерами, но за их харизмой и уверенностью скрывается глубокая потребность быть признанными.

Скорпион

Этот знак все пропускает через внутренний фильтр подозрительности. Особенно на работе. Если его критикуют – он не просто обижается, а начинает анализировать мотивы. Почему именно сейчас? Почему таким тоном? Что за этим стоит? Скорпионы редко показывают, что уязвлены, но внутренне они могут взрываться. Он не забудет и вряд ли простит.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые читают чужие мысли.

Аксинья Титова
