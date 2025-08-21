#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
537.75
626.43
6.71
Советы

Выяснилось, какие пары наиболее счастливы в отношениях

Отношения, эмоции, природа, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 02:59 Фото: pixabay
Международная команда ученых выяснила, что пары, которые познакомились офлайн – на учебе, работе или через друзей, – в среднем оценивают свои отношения как более счастливые, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Telematics and Informatics. В ней говорится, что пары, начавшие знакомство в интернете, могут испытывать менее сильное чувство любви.

Авторы исследования проанализировали данные более чем 10 тыс. взрослых из 50 стран. В фокус вошли 6,6 тыс. участников, состоящих в отношениях на момент опроса. Ученые сравнили качество отношений у тех, кто познакомился в реальной жизни, и тех, кто встретил партнера онлайн – на сайтах и в приложениях для знакомств.

Выяснилось, что "онлайн"-пары чаще отличались более низким уровнем удовлетворенности отношениями и меньшей выраженностью трех компонентов любви – близости, страсти и особенно преданности партнеру. Эти различия сохранялись даже после учета возраста, длительности отношений и социально-экономического положения.

Интересно, что различия были более заметны у мужчин и у людей старше 33 лет. Среди женщин и молодых участников контраст между онлайн- и офлайн-знакомствами был слабее.

По словам руководителя исследования Марты Коваль из лаборатории Being Human при Вроцлавском университете, результаты не означают, что "онлайн"-пары обречены.

"Многие люди находят в интернете долгие и счастливые отношения. Но в среднем те, кто встретился офлайн, чаще сообщают о большем уровне удовлетворенности и крепкой любви", – отметила ученая.

Авторы предполагают, что на качество отношений могут влиять особенности онлайн-знакомств: избыток выбора, меньшее сходство в культурном и социальном фоне партнеров, а также несоответствие ожиданий и реальности при встрече.

Ранее эксперты предупредили, что поцелуи передают не только чувства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: