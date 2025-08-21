Выяснилось, какие пары наиболее счастливы в отношениях

Международная команда ученых выяснила, что пары, которые познакомились офлайн – на учебе, работе или через друзей, – в среднем оценивают свои отношения как более счастливые, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Telematics and Informatics. В ней говорится, что пары, начавшие знакомство в интернете, могут испытывать менее сильное чувство любви.

Авторы исследования проанализировали данные более чем 10 тыс. взрослых из 50 стран. В фокус вошли 6,6 тыс. участников, состоящих в отношениях на момент опроса. Ученые сравнили качество отношений у тех, кто познакомился в реальной жизни, и тех, кто встретил партнера онлайн – на сайтах и в приложениях для знакомств.

Выяснилось, что "онлайн"-пары чаще отличались более низким уровнем удовлетворенности отношениями и меньшей выраженностью трех компонентов любви – близости, страсти и особенно преданности партнеру. Эти различия сохранялись даже после учета возраста, длительности отношений и социально-экономического положения.

Интересно, что различия были более заметны у мужчин и у людей старше 33 лет. Среди женщин и молодых участников контраст между онлайн- и офлайн-знакомствами был слабее.

По словам руководителя исследования Марты Коваль из лаборатории Being Human при Вроцлавском университете, результаты не означают, что "онлайн"-пары обречены.

"Многие люди находят в интернете долгие и счастливые отношения. Но в среднем те, кто встретился офлайн, чаще сообщают о большем уровне удовлетворенности и крепкой любви", – отметила ученая.

Авторы предполагают, что на качество отношений могут влиять особенности онлайн-знакомств: избыток выбора, меньшее сходство в культурном и социальном фоне партнеров, а также несоответствие ожиданий и реальности при встрече.

Ранее эксперты предупредили, что поцелуи передают не только чувства.