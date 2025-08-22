#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.75
626.43
6.71
Советы

Породы собак для тех, кто вечно занят

бассет-хаунд, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 11:53 Фото: wikimedia
Чтобы завести собаку, нужно взвесить все "за" и "против". Ведь это не новую мебель принести в дом – собаки требуют ухода, дрессировки, заботы и очень важно для них внимание хозяина, сообщает Zakon.kz.

Кинологи отмечают, что одиночество плохо влияет на большинство собак. Они скучают, переживают, могут портить вещи и даже заболеть от стресса. Что же делать, если у вас бешеный график, постоянные задержки и редкие выходные, но вы мечтаете о собаке? Для начала все-таки ответьте себе честно на вопрос: потянете ли? Если же ответ скорее положительный, чем отрицательный, то есть породы собак, которые умеют терпеливо ждать и не обидятся, если вы задержались. Но, конечно, полностью без внимания не обойдется ни один питомец.

Чихуахуа – мини-компаньон с хитростью

три чихуахуа, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 11:53

Фото: wikimedia

Они тоже тяжело переносят одиночество. Но если у чихуахуа есть друг (еще один питомец) и целая коллекция игрушек – тоска будет не такой уж невыносимой. Главное – создать "мир" вокруг, где есть движение, звуки и интерес.

Французский бульдог – терпеливый философ

французский бульдог, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 11:53

Фото: wikimedia

Он может спокойно проспать весь день, пока вас нет. Но вот вечером будьте добры: максимум ласки, игр и общения. Бульдог терпит, но обожает внимание, и за дефицит вашего времени придется расплачиваться повышенным вниманием потом.

Мальтийская болонка – королева дремы

мальтийская болонка, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 11:53

Фото: wikimedia

Эти пушистики любят поспать, особенно на мягком. Если создать для них уютное место, они переживут ваше отсутствие с минимальным стрессом. А вечером снова станут игривыми и ласковыми.

Бассет-хаунд – воплощение спокойствия

бассет-хауд, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 11:53

Фото: wikimedia

Медлительный, флегматичный и невероятно милый. Он не станет метаться по квартире или грызть мебель. Любит полежать, понаблюдать в окно. И одиночество переносит достойно.

Уиппет – и побегать, и поспать

уиппет, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 11:53

Фото: wikimedia

Да, они обожают прогулки и активность. Но при этом уиппеты удивительно терпеливы. Спокойно спят дома в ваше отсутствие, а вечером с радостью выходят на улицу, чтобы выплеснуть энергию.

Ранее эксперты перечислили пять энергичных пород собак, которые обожают физические нагрузки, любят сложные задачи и держат владельца в напряжении своим неиссякаемым энтузиазмом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Астрологи назвали знаки зодиака, у которых есть секреты даже от самых близких
Советы
08:15, Сегодня
Астрологи назвали знаки зодиака, у которых есть секреты даже от самых близких
Названы пять самых жадных мужчин по знаку зодиака
Советы
05:59, Сегодня
Названы пять самых жадных мужчин по знаку зодиака
Выяснилось, какие пары наиболее счастливы в отношениях
Советы
02:59, 22 августа 2025
Выяснилось, какие пары наиболее счастливы в отношениях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: