Породы собак для тех, кто вечно занят

Чтобы завести собаку, нужно взвесить все "за" и "против". Ведь это не новую мебель принести в дом – собаки требуют ухода, дрессировки, заботы и очень важно для них внимание хозяина, сообщает Zakon.kz.

Кинологи отмечают, что одиночество плохо влияет на большинство собак. Они скучают, переживают, могут портить вещи и даже заболеть от стресса. Что же делать, если у вас бешеный график, постоянные задержки и редкие выходные, но вы мечтаете о собаке? Для начала все-таки ответьте себе честно на вопрос: потянете ли? Если же ответ скорее положительный, чем отрицательный, то есть породы собак, которые умеют терпеливо ждать и не обидятся, если вы задержались. Но, конечно, полностью без внимания не обойдется ни один питомец.

Чихуахуа – мини-компаньон с хитростью

Фото: wikimedia

Они тоже тяжело переносят одиночество. Но если у чихуахуа есть друг (еще один питомец) и целая коллекция игрушек – тоска будет не такой уж невыносимой. Главное – создать "мир" вокруг, где есть движение, звуки и интерес.

Французский бульдог – терпеливый философ

Фото: wikimedia

Он может спокойно проспать весь день, пока вас нет. Но вот вечером будьте добры: максимум ласки, игр и общения. Бульдог терпит, но обожает внимание, и за дефицит вашего времени придется расплачиваться повышенным вниманием потом.

Мальтийская болонка – королева дремы

Фото: wikimedia

Эти пушистики любят поспать, особенно на мягком. Если создать для них уютное место, они переживут ваше отсутствие с минимальным стрессом. А вечером снова станут игривыми и ласковыми.

Бассет-хаунд – воплощение спокойствия

Фото: wikimedia

Медлительный, флегматичный и невероятно милый. Он не станет метаться по квартире или грызть мебель. Любит полежать, понаблюдать в окно. И одиночество переносит достойно.

Уиппет – и побегать, и поспать

Фото: wikimedia

Да, они обожают прогулки и активность. Но при этом уиппеты удивительно терпеливы. Спокойно спят дома в ваше отсутствие, а вечером с радостью выходят на улицу, чтобы выплеснуть энергию.

