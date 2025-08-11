Собаки, которым нужен экшн: хаски, малинуа и другие

Эксперты перечислили пять энергичных пород собак, которые обожают физические нагрузки, любят сложные задачи и держат владельца в напряжении своим неиссякаемым энтузиазмом, сообщает Zakon.kz.

Также кинологи настоятельно советуют помнить, что эти питомцы нуждаются не только в постоянной физической, но и умственной активности (аджилити, ноузворк, фрисби).

Бордер-колли

Так, лидером по уровню активности во многих рейтингах называется бордер-колли. Она любит свою семью, но, если ей не уделять много внимания, легко найдет себе занятие, которое может не устроить хозяев. Например, бордер-колли попытается пасти детей, взрослых, проходящих мимо людей на улице, и другие движущиеся объекты. Как отмечено в публикации издания РБК Life, их пастушью энергию можно направить в правильное русло, занимаясь собачьими видами спорта.

Также, если бордер-колли живет за городом, необходимо следить за ее безопасностью: собака может увлечься погоней за машинами, птицами, велосипедистами. Она нуждается в ежедневных длительных прогулках и активных занятиях, как физических, так и умственных. Иначе поведение питомца может стать тревожным, гиперактивным и нежелательным.

Малинуа

Собака этой породы очень подвижная, на прогулке она не будет стоять на месте: малинуа необходимо постоянно ходить вокруг кого-то или чего-то. Так проявляется природный инстинкт охранника. Чтобы охранные инстинкты уравновесить, не дать им преобладать в поведении животного, требуется максимально раньше социализировать малинуа: знакомить с людьми, другими животными, обстановкой на улице. Иначе пес может экспрессивно реагировать на посторонних (кусать), лаять на проезжающие мимо машины.

Фото: pixabay

Джек-рассел-терьер

Дружелюбная и умная собака, вечный двигатель, который с удовольствием будет проводить время с детьми. Но он считает себя полноправным членом семьи и компаньоном в играх, поэтому не потерпит тисканья и вряд ли станет смирно сидеть по сценарию игры ребенка. Джек-рассел-терьера обязательно нужно дрессировать, причем с самого юного возраста. Для прогулки лучше иметь шлейку или поводок с возможностью укоротить его длину. Расселы, воспитанием которых не занимались, склонны к доминированию, причем подмять под себя они попробуют не только других животных, но и взрослых членов семьи.

Фото: pixabay

Немецкий короткошерстный пойнтер (курцхаар)

Курцхаар, или немецкий короткошерстный пойнтер, как его еще называют, относится к породам легавых собак. Очень темпераментные и активные собаки, при этом очень послушны и терпеливы, легко поддаются дрессировке. Важно помнить, что пойнтеры – это, прежде всего, охотничьи собаки, для которых очень важно быть "при деле". Представители породы с успехом могут принимать участие в различных спортивных состязаниях. Энергия собаки должна постоянно тратиться, иначе она найдет себе занятие самостоятельно, например может портить обстановку в доме.

Фото: pixabay

Сибирский хаски

Хаски жизненно необходимы ежедневные многокилометровые пробежки и активные игры на свежем воздухе. Нужно приложить силы и время на социализацию, воспитание и дрессировку собаки. Если не проявить упорства в тренировках, из милого щеночка может вырасти неуправляемое существо. Поведение хаски может становиться разрушительным, когда они ограничены в активности. Они также могут выть, если чувствуют себя забытыми. Еще хаски – любители побегов, поэтому даже на прогулке с ними всегда придется быть начеку. Нельзя оставлять животное без привязи в парке или на прогулке, потому что оно может убежать, поскольку любит бродить и изучать местность.

Фото: pixabay

Ранее эксперты собрали топ-5 пород крупных и декоративных собак, готовых всегда и во всем поддерживать хозяина.