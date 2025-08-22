Америка отменяет рабочие визы мигрантам-дальнобойщикам

Фото: pexels

Власти США приостановили выдачу рабочих виз иностранцам, которые намерены работать в стране дальнобойщиками и водителями коммерческих грузовиков, сообщает Zakon.kz.

Со слов госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, большое число иностранных водителей "лишает американских дальнобойщиков средств к существованию". "Мы немедленно приостанавливаем выдачу рабочих виз водителям коммерческих грузовиков. Растущее число иностранных водителей, которые управляют большими тягачами с прицепами на дорогах США, ставит под угрозу жизни американцев", – написал 21 августа Рубио на своей странице в X. Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers.



The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025 Недавно советник мэра Нью-Йорка передала журналисту наличку в пакете из-под чипсов.

