Мир

Америка отменяет рабочие визы мигрантам-дальнобойщикам

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 02:29 Фото: pexels
Власти США приостановили выдачу рабочих виз иностранцам, которые намерены работать в стране дальнобойщиками и водителями коммерческих грузовиков, сообщает Zakon.kz.

Со слов госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, большое число иностранных водителей "лишает американских дальнобойщиков средств к существованию".

"Мы немедленно приостанавливаем выдачу рабочих виз водителям коммерческих грузовиков. Растущее число иностранных водителей, которые управляют большими тягачами с прицепами на дорогах США, ставит под угрозу жизни американцев", – написал 21 августа Рубио на своей странице в X.

Недавно советник мэра Нью-Йорка передала журналисту наличку в пакете из-под чипсов.

Ошибка в тексте: