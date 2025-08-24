Сколько книг можно прочитать за один раз без вреда для здоровья

Врачи рассказали, сколько минут можно тратить на чтение без перерыва и не навредить при этом здоровью глаз, сообщает Zakon.kz.

По словам офтальмолога Анны Клюевой, безопасный временной отрезок составляет не более 20 минут. Об этом она рассказала в интервью "Газете.Ru".

"Делать перерывы в работе за компьютером или при чтении нужно по правилу 20-20-20: каждые 20 минут работы на близком расстоянии нужно отвлекаться, чтобы посмотреть вдаль на шесть метров в течение 20 секунд. Или использовать гимнастику "метка на стекле" каждые 30 минут работы по 30 секунд. Для этого подойдите к окну, выберите объект на расстоянии шести метров и больше, переводите взгляд с окна на этот объект и обратно", – объяснила врач.

Кроме того, всем людям, у которых работа связана с длительной работой на ближнем расстоянии (ПК, телефоны, планшеты, книги, рисование, проектирование, программирование и подобные занятия) необходимо использовать увлажняющие капли для глаз, чтобы предотвратить сухость глаз.

"Если появляются жалобы, такие как головная боль, напряжение в переносице или глазах, расфокусировка постоянная или периодическая, затуманивание зрения, желание отодвинуть объект дальше (телефон, книгу, планшет) или отодвинуться дальше (например, от монитора компьютера), то необходимо провериться у офтальмолога", – заключила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее офтальмолог рассказала, можно ли потерять зрение из-за смартфона.

