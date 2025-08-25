Гороскоп на 25 августа: удачный день для переговоров

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 25 августа, сообщает Zakon.kz.

Овен

Тот факт, что вы что-то увидели первым, еще не оправдывает ваших притязаний на оный предмет. Тем более что у предмета может быть свое мнение по этому поводу.

Телец

Сегодня вы просто обречены на успех в амурных делах. Не играйте в карты!

Близнецы

Далеко не все сегодня будут способны понять ваши действия, однако это еще не повод, чтобы от них отказываться. Потом поймут, еще и спасибо скажут.

Рак

Откройте дверь для романтических настроений, и они не заставят себя долго ждать. Сегодня не стоит заниматься ничем, что потребует от вас объяснений, это у вас будет получаться крайне плохо.

Лев

Постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете.

Дева

Сегодня вас будет тянуть к азартным играм. В принципе, это желание можно удовлетворить, ибо проигрывать ли вы будете или выигрывать, вы будете точно знать, когда надо остановиться.

Весы

Вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять. Впрочем, от добра добра не ищут, и, чем удивляться, лучше ситуацией воспользоваться.

Скорпион

Сегодня для успешной работы вам потребуются улыбка и чувство пусть легкого, но превосходства над ближними. И того и другого нетрудно достичь, если с утра сесть перед зеркалом и подробно перечислить себе все свои достоинства, скромно опуская недостатки.

Стрелец

Вы, возможно, гораздо больше зависите от других, чем думаете. Придется признать этот несколько удручающий факт и вести себя соответственно.

Козерог

Сегодня вы можете оказаться в центре весьма пристального внимания окружающих. Выходя из дома, проверьте, в порядке ли ваш образ, чтобы объектом внимания оказались вы сами, а не оторвавшийся карман или разноцветные носки.

Водолей

Сегодня вы сможете черпать силу от звуков собственного голоса. Вы будете удачливы во всех видах устных переговоров.

Рыбы

Постарайтесь не обижаться сегодня на своих друзей, даже если вдруг так и останетесь ими не понятым. В самом ближайшем будущем они оценят ваши мысли и действия по достоинству.

