Гороскоп на 19 августа: повезет в финансах

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 19 августа, сообщает Zakon.kz.

Овен

Есть все основания полагать, что день окажется удачным в области финансов. Ваши шансы на то, чтобы увеличить личное благосостояние, весьма велики. Но все же не забывайте об осторожности.

Телец

Влияние луны настроит вас на не совсем свойственный вам лирический лад. Завтра вам может оказаться трудно понять причины тех или иных сегодняшних поступков.

Близнецы

Сегодня вам придется решать некую проблему, которую вы уже давно считали забытой, а потому несуществующей. Возможно, вас ждет не слишком приятная работа, однако сделать ее придется, и лучше будет ее не откладывать.

Рак

Сегодня вам захочется полистать древний фотоальбом, заняться вычерчиванием генеалогического древа и просто "поплавать по волнам своей памяти". Плавайте, насколько вам позволяет здоровье.

Лев

Сегодня вы будете просто-таки гигантской флюктуацией. Вокруг вас будут происходить самые невероятные события. Выходя из дома, стоит захватить видеокамеру, если таковая имеется в наличии, – не пожалеете.

Дева

Сегодня вы не будете полностью контролировать ситуацию, хотя со стороны это будет выглядеть именно так. Возможно, вам придется заручиться поддержкой со стороны.

Весы

То, что вчера еще казалось абсолютно нереальным, сегодня может стать действительностью. Надо лишь приложить к этому минимальные усилия.

Скорпион

Сегодня что-то, давно уже устоявшееся и привычное, вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.

Стрелец

Степень вашей удачливости сегодня будет во многом зависеть от того, кто будет рядом с вами. Выбирайте партнеров максимально тщательно, если не получается – лучше остаться в одиночестве.

Козерог

Не позвольте упрямству или непониманию, а этим вы и будете грешить завтра, обречь вас на одиночество. Лучше уступить.

Водолей

Самое ординарное событие кажется удивительным, когда происходит с вами впервые. Сегодняшний день готовит вам подобное переживание. Не волнуйтесь, у вас есть на кого положиться.

Рыбы

Сегодня вы будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо. Однако ради собственного душевного равновесия вам стоит избегать людей, которые чрезмерно охотно пользуются плодами вашего альтруизма. Ресурсы-то ваши ограничены.

О том, как после смерти основателя известной пивоварни проходила борьба за наследие и власть, можно узнать из фильма "Дом Гиннесса".