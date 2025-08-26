#АЭС в Казахстане
Астрологи назвали самых искусных спорщиков среди знаков зодиака

Игра в шахматы, логика, победа, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 05:59 Фото: pixabay
Некоторые бегут от споров как от огня, а три знака зодиака только на них и нарываются, и почти всегда выходят из полемики победителями, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail перечислили представителей зодиакального круга, которые никогда не упустят возможности сразиться с кем-то в словесной дуэли.

Близнецы

Общение – естественная стихия Близнецов, в которой они хороши, как птица в полетах. И хороший спор для них – один из любимых способов отлично провести время. Во-первых, это весело. Во-вторых, можно узнать много нового и интересного. Наконец, как еще получить много внимания, если не затеять громкий спор, а после красиво побить всех участников неопровержимыми аргументами? А аргументы будут: логика, быстрый ум и умение хорошо формулировать мысли.

Водолей

Поспорить с Водолеем – редкое и очень полезно удовольствие. Представители одного из самых творческих знаков зодиака, любители на все смотреть с неожиданной стороны, они и в споре выдвигают настолько неожиданные аргументы, что оппонент в первый момент просто теряет дар речи. Не упускайте возможности сойтись с вашим знакомым Водолеем в интеллектуальной словесной дуэли – и время хорошо проведете, и узнаете много нового.

Дева

Дева никогда не спорит, чтобы доказать свою правоту, – она в ней не сомневается. Но большинство представителей этого знака ценят хороший спор за возможность поговорить с умным человеком, блеснуть эрудицией, определить для себя точки роста в любимой отрасли (учиться Дева не перестает до глубокой старости)… А еще спор для Девы – это способ стать ближе к тем, кого она любит, лучше их узнать и даже проявить симпатию.

Ранее были названы знаки зодиака, которые не хотят взрослеть.

Аксинья Титова
