Астрологи назвали главных скандалистов среди знаков зодиака

У каждого знака зодиака есть темная сторона. Гороскоп объясняет, с кем можно безболезненно спорить, а кого лучше не задевать ни в коем случае, чтобы поберечь собственные нервы, сообщает Zakon.kz.

Как поясняют астрологи Леди Mail, гороскоп скандальных знаков зодиака – настоящая инструкция о том, как избежать чужого доминирования.

Овен

Умение за секунду убедить себя в том, что его только что смертельно обидели – есть. Способность разгоняться с места до космической скорости за доли секунды – в наличии. Поистине взрывной темперамент и бурная фантазия помогают Овну сгенерировать не только повод для отличного скандала, но и в течение довольно долгого времени подбирать самые замысловатые и впечатляющие эпитеты в адрес того, с кем они скандалят.

Стрелец

Предположить, по какой причине Стрелец устроит скандал, невозможно, а все потому, что настоящая причина всегда одна – ему не хватает внимания. Адреналиновый маньяк, Стрелец вечно живет на высоких скоростях и максимальном напряжении всех чувств и эмоций, но, если вдруг обороты сбавляются, чувствует себя как обжора, которого внезапно посадили на жидкую овсянку.

Рак

Если кто-то из близких решит сделать хоть маленький шажок в сторону от того, что Рак считает идеалом семьи и отношений, тушите свет: даже Овну будет чему поучиться. Скандал получится громким – но это полбеды. Скандал будет долгим: в отличие от огненных знаков, Рак не удовлетворится просто сбросом эмоций – ему нужно, чтобы человек на собственной шкуре прочувствовал, как ему было плохо.

